Tienkoppig Genk wint nipt bij OHL

Racing Genk heeft zaterdag op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven een 0-1 zege geboekt op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Paul Onuachu (16.) lukte het enige doelpunt van de wedstrijd. Genk speelde meer dan een helft met tien man, na een rode kaart voor Angelo Preciado in de 43e minuut.

OHL kreeg een uitgelezen kans op een vroege voorsprong in Den Dreef. Cuesta beroerde de bal duidelijk met de hand, waarna ref Van Damme naar de penaltystip wees. Genk-doelman Vandevoordt wist echter raad met de flauwe strafschop van Kiyine.

Iets na het kwartier verschalkte Onuachu Cojocaru met een afstandsschot. De bal hobbelde via de paal binnen. De OHL-doelman ging hierbij niet vrijuit, Onuachu vierde zijn vierde doelpunt in drie wedstrijden.

Vlak voor rust ging het licht uit bij Genk-rechtsachter Preciado. De Ecuadoriaan gaf Thorsteinsson een duw en kreeg een rode kaart.

Met een man meer ging de thuisploeg naarstig op zoek naar de gelijkmaker. De Limburgers kwamen in de tweede helft onder druk te staan, maar Vandevoordt gaf geen krimp.

In de stand wipt Racing Genk met 31 punten voorlopig over Antwerp (30) naar de leidersplaats. The Great Old treedt zondag om 13u30 op Sclessin aan tegen Standard. OHL is vijfde met 20 punten.