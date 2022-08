Union derbykampioen en de nieuwe thuishaven van Antwerp: het voorbije voetbalweekend in 5 cijfers

Wat moeten we onthouden van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League? Een overzicht in vijf opvallende cijfers.

5

Al vijf keer op een rij, sinds het terugkeerde in 1A, won Union nu al de derby van Anderlecht. Pas voor de eerste keer in twee trips naar het Dudenpark, slaagde paars-wit er in Anthony Moris te verschalken, maar dat bleek niet genoeg om een vijfde nederlaag op rij te voorkomen. Het resultaat is des te historischer omdat nooit eerder in de geschiedenis van deze confrontatie een van de twee clubs zo’n reeks neerzette.

Tussen 1949 en 1952 hadden de Unionisten al eens een reeks van vier opeenvolgende overwinningen op hun buren behaald, een reeks die door Anderlecht tussen 1971 en 1972 werd geëvenaard, waarna Union de laatste confrontatie voor een erg lange tijd wist te winnen.

In de derbytussenstand staat Anderlecht wel nog steeds aan de leiding maar de voorsprong is aan het wegsmelten: 21 overwinningen tegenover 17 voor Union. 11 keer eindigde de Brusselse clash op een gelijkspel.

22

Antwerp heeft zich herpakt na de Europese uitschakeling tegen Istanbul Basaksehir. De mannen van Mark van Bommel wonnen de topper tegen Gent met Vincent Janssen, een van de grote aankopen bij de Great Old deze zomer, die eindelijk zijn rekening in Antwerpen kon openen. En van reeksjes gesproken, het was voor Antwerp ook al de vijfde zege, maar dan wel in evenveel wedstrijden dit seizoen in de Jupiler Pro League.

Of het nu in het Ottenstadion of de huidige Ghelamco Arena is, Antwerp voelt er zich als een vis in het water. In hun laatste tien trips naar Oost-Vlaanderen heeft stamnummer 1 vijf keer gewonnen en evenveel keer gelijkgespeeld. We moeten al 22 jaar teruggaan voor de laatste zege van KAA Gent in eigen huis tegen de Antwerpenaren. Toen op 1 oktober 2000 met een 4-2-zege voor de Buffalo’s.

Vincent Janssen kon eindelijk zijn rekening openen bij Antwerp. © Belga Image

1/2

De magie van het Kuipje werkte niet zondagavond. Westerlo verloor voor de eerste keer dit seizoen tegen Eupen. Opnieuw was het laatste kwartier fataal voor Westerlo, toch een van de punten waarop Jonas De Roeck de komende weken een oplossing zal moeten vinden. Bovendien heeft Jonas De Roeck ondertussen ook de slechtste verdediging van het land, een prijs die het deelt met Seraing en Standard, al kreeg Westerlo wel zes van hun twaalf tegendoelpunten, oftewel te verwerken… in het slotkwartier.

54

Na een teleurstellend eerste seizoen, lost Mike Tresor eindelijk de verwachtingen in. De Belgische aanvallende middenvelder, die vorige zomer nog voor 3 miljoen euro werd gekocht van Willem II, kende een succesvolle start van het seizoen en ook dit weekend was hij weer beslissend voor Genk met twee goals en een assist in de zege tegen Seraing. De kwaliteit van zijn passing en zijn rol in de recuperatie maken van hem de steunpilaar van deze Genkse versie van Wouter Vrancken. De jonge Belg heeft na zijn vijf goals dit seizoen ook al drie assists gegeven en is dus betrokken bij 42% van de 19 doelpunten van zijn club.

Bij Club loopt er echter iemand rond met nog betere statistieken. Ferran Jutglà is nog belangrijker voor de aanvallende productie van Club Brugge, ook al zijn zijn statistieken iets lager dan die van Mike Tresor, met één assist minder. De ex-Barcelonaspeler scoorde vrijdagavond twee keer in de 1-3-zege tegen Charleroi. Samen met zijn twee assists was hij zo al betrokken bij zeven van de dertien doelpunten van blauw-zwart dit seizoen, ofwel 54%.

10

Ondanks de komst van Mbaye Leye op de bank en een lichte verbetering in de prestaties, staat Zulte Waregem dit seizoen nog steeds onderaan de ranglijst. Essevee heeft het bloeden echter gestopt door met 1-1 gelijk te spelen tegen Cercle Brugge. Zulte Waregem lijkt van de trip naar Brugge te houden, want eerder deelde het ook al de punten met Club (1-1).

De positieve resultaten in Brugge betekenen echter niet dat Essevee buitenshuis per se beter is. Ze hebben dit kalenderjaar namelijk nog geen enkele uitwedstrijd gewonnen, met een balans van zeven nederlagen en drie gelijke spelen.