Union en de bijzondere relatie met Cercle Brugge

Wanneer Union en Cercle elkaar woensdagavond partij geven, dan is dat onder supporters in een haast amicale sfeer. Dat en vele andere verhalen kan u lezen in het boek ‘Allez l’Union!’: 232 pagina’s, 80 verhalen, verteld in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels én Brussels). Een voorproefje…

Twee ploegen die ook graag ‘Ploeg van ’t Stad’ zijn, hebben een nauwe band met Union Saint-Gilloise: Cercle Brugge en Royal Football de Liège. De supporters van deze drie clubs huldigen het principe: plezier maken is belangrijker dan winnen.

Wanneer ze in 2015 in het Dudenpark tegen elkaar spelen, verbroederen de supporters van Cercle Brugge en Union voor, tijdens en na de match. Beide ploegen staan in de top-vijf van 1B. Supportersclub Union Bhoys heet de Brugse fans welkom met een spandoek: ‘Leve Cercle’.

‘Wij hebben al tien jaar vriendschapsbanden met de supporters van Cercle’, zeggen de leden van de Union Bhoys, de meest fanatieke supportersclub in het Dudenpark. ‘Of wij nu winnen of verliezen, dat maakt voor ons niet uit. Voor hen ook niet. Voetbal is gewoon een feest.’ Het stadion ontploft als Union in de laatste minuut de 2-1 maakt. Zelfs de Cercle-supporters applaudisseren voor de thuisploeg.

In het seizoen 2021-2022 spelen ze voor het eerst sinds lang opnieuw tegen elkaar in 1A. Tijdens de eerste helft van de heenmatch maakt Cercle het Union knap moeilijk in het Jan Breydelstadion. Maar in de tweede helft neemt Union met drie doelpunten vrij gemakkelijk afstand. Ruim twee maanden later komt Cercle 0-2 voor bij Union. Dan volgt één van de vele zotte remontes van de thuisploeg dat seizoen. Het wordt uiteindelijk nog 3-2. Maar ook voor, tijdens en na deze twee matchen vieren de supporters van de twee ploegen samen feest. Vanop afstand dan toch, want door de coronamaatregelen tijdens de heenmatch en een combiregeling voor de terugmatch is verbroederen niet echt mogelijk.

Toeval

De fans komen ook regelmatig naar de wedstrijden van de andere clubs kijken. Zo ziet een delegatie Cercle-supporters eind 2021 Union met 1-7 winnen tegen Oostende. En wanneer Union op bezoek is in Brugge houdt de supportersbus halt in café ‘De Vriendschap’ nabij het Jan Breydelstadion om te klinken op de band tussen de Brusselse club en de Brugse vereniging.

‘We hebben ook zo’n band met RFC Luik’, zegt Union-supporter Fabrizio Basano. ‘Eigenlijk is het een drieledige vriendschap. En die moeten we koesteren. Zeker in het huidige, moderne voetbal dat soms zo hard kan zijn.’

De banden tussen Cercle, Luik en Union dateren van meer dan twintig jaar geleden. Op een voetbaltornooi voor supporters, georganiseerd door RFC Luik, ontmoeten de fans elkaar toevallig. Het klikt en de platonische ménage à trois is geboren. En de supporters geven de filosofie van die driehoeksverhouding van generatie op generatie door.

‘Allez l’Union! Alles over de Brusselse voetbaltrots’, Bart Aerts, 232 pagina’s, 39,99 euro, uitgeverij Lannoo.