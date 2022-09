Union pakt in extremis de volle buit in Eupen

Vicekampioen Union heeft zondag op de negende speeldag in de Jupiler Pro League met 1-2 (rust: 1-1) gewonnen op bezoek bij KAS Eupen.

Bij de rust was de wedstrijd nog mooi in evenwicht. Union ging door op het elan van de voorbije week in de Europa League en opende na acht minuten al de score, na een meesterlijk tikje – net geen buitenspel, zo oordeelde de VAR – van Simon Adingra. Maar Eupen heeft de punten meer dan nodig in de degradatiestrijd en net voorbij het kwartier was reeds alles te herdoen, na de gelijkmaker van Boris Lambert.

In een matige tweede helft zat het venijn in de staart. In de toegevoegde tijd moest de thuisploeg nog even met tien voort na de uitsluiting van Mubarak Wakaso. Dat brak hen vrijwel meteen bijzonder zuur op, want een lange bal van Senne Lynen belandde bij man in vorm Victor Boniface en die torende boven thuisdoelman Moser uit, waarna het leer in doel verdween: 1-2.

Met zestien punten komt Union op de vijfde plaats in de stand, op elf punten van leider Antwerp. Eupen blijft met zes punten op drie na laatste. Zondag in de vooravond volgt op Sclessin de kraker tussen Standard en landskampioen Club Brugge. De speeldag wordt zondagavond afgesloten in het Astridpark met het duel tussen RSC Anderlecht en KV Kortrijk.