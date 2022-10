Union rekent af met tienkoppig Gent: 2-0

Union heeft woensdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een 2-0 zege tegen AA Gent. De Brusselaars domineerden de hele partij en hadden voldoende aan een vroeg doelpunt van Amine Lazare (12.) en een late treffer van Dante Vanzeir (82.).

Gent, waar de zieke Hein Vanhaezebrouck ontbrak, speelde bijna de hele tweede helft met een man minder na rood voor Michael Ngadeu (56.).

In de tussenstand klom Union heel even over Club Brugge naar de derde plaats. Gent blijft hangen op de zesde plek.

Union begon het best aan de partij in het Joseph Mariënstadion. Aanvoerder Teuma trapte al vroeg naast, maar zijn collega-middenvelder Lazare schoot even later wel schitterend raak. De Ivoriaan vlamde het leer van buiten de rechthoek in de winkelhaak en vierde dat met een driedubbele flikflak, 1-0. Het was voor Lazare zijn eerste goal van het seizoen.

Gent had niet meteen een reactie in huis en mocht zich gelukkig prijzen dat Boniface een misser van Torunarigha niet afstrafte. In het slot van de eerste helft vond Depoitre Union-doelman Moris nog op zijn weg. Vanzeir miste een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Zijn poging ging naast.

Na de pauze bleef Union de wet dicteren. Na tien minuten spelen haalde Ngadeu de doorgebroken Vanzeir neer. Ref Lardot twijfelde niet en gaf de Kameroener rechtstreeks rood. Union controleerde en legde de partij acht minuten voor tijd in een definitieve plooi. Vanzeir tikte een voorzet van uitblinker Lazare voorbij Gent-doelman Nardi, 2-0. Gent hing in de touwen, Nurio trapte de laatste bezoekende kans op Moris. Eindstand: 2-0.