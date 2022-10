Van Alderweirelds lange ballen tot de corners van Club: 3 tactische thema’s van speeldag 11

In drie stappen blikken we nog eens terug op wat er het afgelopen weekend op tactisch vlak aan de hand was in de Jupiler Pro League.

De infiltraties van Gerkens

Bernd Hollerbach weet als geen ander hoe hij zijn middenveld moet opstellen om de boel dicht te houden. Vaak stelt de Duitse coach zijn Kanaries op zoals de tegenstander, zodat alles mooi in elkaar past en zijn spelers het andere middenveld zo veel mogelijk kunnen verstoren. Het is een tactiek die, vooral wanneer uitgevoerd door spelers die erg dynamisch en agressief zijn zonder de bal, voor een groot deel uitlegt waaom STVV een van de beste verdedigingen van de competitie heeft. Al viel dat plannetje tegen het Antwerp van Mark van Bommel al snel als een kaartenhuisje in elkaar.

Het kostte de fiere leider in de competitie nog geen tien minuten om een doorbraak te vinden in het gele geheel. Pieter Gerkens, de koning van de infiltratie en erg onderschat voor zijn kwaliteiten zonder bal, profiteerde van een gaatje in de Limburgse verdediging om met één goed getimede run de defensie aan flarden te lopen. De fluwelen rechtervoet van Toby Alderweireld deed de rest en legde een telegeleide pass op de voet van Gerkens. Een echte demonstratie van de kunsten van Alderweireld en Gerkens die een man-op-manverdediging zoveel schade kunnen toebrengen.

Lees verder onder de hoogtepunten van de 11e speeldag (beelden: Eleven Sports).



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Brugge en het gevaar van de corner

Edoeard Sobol naast Casper Nielsen, om zo een nieuwe voorzetoptie te creëren in het centrum. Noa Lang en Andreas Skov Olsen op de rand van de zestien, om de tweede bal op te vangen. En vijf andere spelers die zich verspreiden rond de penaltystip. Dan blijft enkel Clinton Mata nog over om een mogelijke tegenaanval snel in de kiem te smoren. Het was het recept van de hoekschoppen bij Club Brugge vorig weekend tegen Westerlo.

Westerlo toonde zich echter een meester in de snelle omschakeling en profiteerde van de aanvallende hoekschoppen van Club om in slechts drie balcontacten voor de neus van Simon Mignolet te verschijnen, nadat in de eigen zestien het kopduel gewonnen werd en Nene Dorgeles nog net zijn voet kon zetten voor de verdedigende interventie van Clinton Mata. Dorgeles stoomde door, Mignolet pakte, maar een goed gevolgde Lyle Foster tikte dan toch de 0-1 binnen. Hoewel de afwerking in twee beurten verliep, herinnerde de promovendus de drievoudige kampioen aan een belangrijke voetbalwet: een te aanvallende corner kan net zo gevaarlijk zijn voor de tegenstander als voor je eigen doelman.

© Belga Image

KV Kortrijk, zonder plan en zonder bestuur

Ondanks het vertrek van Karim Belhocine hebben de Kerels het nog steeds moeilijk. Afgelopen weekend was het opnieuw mis voor KV Kortrijk tegen KRC Genk. De Limburgers waren niet top, maar konden alsnog genoeg kansen creëren om uiteindelijk twee keer te scoren via Gouden Schoen Paul Onuachu. Hoewel KVK er verdedigend beter uitzag, bleek nogmaals dat de troepen van Adnan Custovic eenmaal aan de bal niet de kwaliteiten hebben om die in eigen rangen en ver van het eigen doel te houden. Slechts 11 keer slaagde Kortrijk tegen Genk erin de bal langer dan 20 seconden in zijn bezit te houden, met Felipe Avenatti die telkens opnieuw fungeerde als eindstation van de lange ballen.

De lengte van de Uruguayaan met zijn 1,97 meter is echter misleidend. Ondanks een gestalte dat men vooral bij basketbal verwacht, is de ex-speler van Standard niet in staat om de bal met zijn rug naar het doel bij te houden. Ofwel door de verkeerde positionering van zijn lichaam ofwel door het verkeerde gebruik, is het bijna systematisch dat Avenatti een duel met zijn belagers verliest eenmaal hij de bal aangenomen heeft.

Het werd zo duidelijk dat de spelers zelf meer en meer Didier Lamkel Zé gingen opzoeken, een speler die veel minder imposant is maar wel meer op zijn gemak is in het bijzijn van zijn bewakers. Alleen is het probleem dat de Kameroener nogal graag van flank naar flank zwerft en nooit te vinden is op dezelfde plek. En bewegende doelen zijn moeilijker te bereiken.