Van de lessen van Sjevtsjenko tot de rol van de psychologe: wie is Roman Jaremtsjoek?

Na één jaar in Portugal keert de 26-jarige Oekraïense spits terug naar de Jupiler Pro League. Portret van de aanwinst van Club Brugge.

In augustus 2017 strijkt in Gent een schuchtere 21-jarige jongeman neer. Zijn naam: Roman Jaremtsjoek. Dankzij een tip van makelaar Christophe Henrotay belandt de Oekraïense jeugdinternational in de Ghelamco Arena voor een bedrag van om en bij de 2 miljoen euro. De onderhandelingen met Dinamo Kiev verliepen moeizaam, maar op het einde van de mercato slaagden de Buffalo’s er toch in om Jaremtsjoek los te weken.

Sergej Serebrennikov, makelaar en ex-speler van Club en Cercle Brugge, schat de jongeling op dat moment hoog in: ‘Hij behoort bij de grootste talenten van Oekraïne’, vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine. ‘Tijdens een uitleenbeurt aan Oleksandria kon hij zich tonen en Dinamo Kiev riep hem halverwege het seizoen terug, maar daar werd hij geblokkeerd door ervaren spitsen zoals Dieumerci Mbokani en Júnior Moraes. Gent is de juiste ploeg voor hem, ze proberen te voetballen. In Oekraïne spelen de meeste ploegen zeer verdedigend, de spitsen loeren er op de counter en teren op snelheid. Bij Gent kan Jaremtsjoek die troeven uitspelen, maar die ook aanvullen. Ik zie hem op termijn bij de nationale ploeg doorbreken, daar ligt in ieder geval een vacante plaats voor het rapen als nummer 9. ‘

Profetische woorden, want Jaremtsjoek schitterde in de zomer van 2021 met Oekraïne op het EK, waar het pas in de kwartfinale door Engeland uitgeschakeld werd. Hij sluit het toernooi af met twee goals, eentje tegen Nederland en eentje tegen Noord-Macedonië. Veel heeft ook te maken met Andrij Sjevtsjenko, toen nog bondscoach van Oekraïne. De ex-topspits gelooft rotsvast in Jaremtsjoek en lanceert hem in 2018 al bij de nationale ploeg. Sjevtsjenko leert hem om koelbloediger te zijn voor doel. Hij hamert erop dat je als aanvaller moet scoren en niet te veel de bal moet raken. Bovendien, zo zegt de toenmalige bondscoach, is het altijd interessant om alles te weten over je rechtstreekse tegenstander. Lessen die Jaremtsjoek opslaat op zijn harde schijf.

Op het EK 2021 scoorde Roman Jaremtsjoek onder meer tegen Nederland.

‘Dankjewel Eva’

Het had wel wat voeten in de aarde om van de Oekraïner de gevreesde diepe spits te maken die hij nu is. De eerste maanden bij Gent zijn erg moeizaam. Jaremtsjoek kampt met een conditionele achterstand en zijn Engels is gebrekkig, wat de communicatie bemoeilijkt. Aanvankelijk mag hij bij de beloften wedstrijdritme opdoen. Daar torent hij, samen met Giorgi Tsjakvetadze, boven de rest van de groep uit. Aan zijn atletisch vermogen wordt gewerkt via een strikt gepersonaliseerd schema: een uitgekiend dieet, veel fitnessoefeningen en extra trainingen.

Dat rendeert, want onder Yves Vanderhaeghe volgen begin 2018 de eerste doelpunten. De coach stelt hem wel op als linkerflankspeler, maar hij geeft de jonge Oekraïner veel vertrouwen. Dat heeft die nodig, want hij kampt met een laag zelfbeeld. Zo vertrouwt hij aan Vanderhaeghe toe dat het hem niet lukt om te scoren op verplaatsing. Daarom introduceert de trainer een beurtrol: Jaremtsjoek begint aan de thuisduels, terwijl Mamadou Sylla aan de aftrap komt in uitwedstrijden.

Ondertussen schakelt KAA Gent clubpsychologe Eva Maenhout in om het zelfvertrouwen van Jaremtsjoek op te krikken. De aanvaller, die van zijn tiende tot zestiende op internaat zat in Kiev, komt namelijk uit een regime waar je vooral moest werken en zwijgen.

‘Door met Eva samen te werken, ben ik me meer bewust van wat er in mijn hoofd omgaat’, vertelt Jaremtsjoek in 2019 aan Sport/Voetbalmagazine. ‘Eén keer per week, na de match, spraken we af. Dan vroeg ze mij: wat dacht je voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, voor doel, …? Het was alsof ik weer op school zat, maar ik vind dat wel interessant: hoe je leert stress onder controle te houden, leert focussen, leert positief te zijn en niet de hele tijd aan slechte dingen te denken, zelfs na een slechte wedstrijd. Dat komt mijn vertrouwen ten goede en helpt mij sterk te zijn en rustiger te blijven voor doel. Ik moet ‘dankjewel Eva’ zeggen.’

Een nog jonge Jaremtsjoek in 2017 bij KAA Gent: ondanks een laag zelfbeeld kwam hij toch geregeld tot scoren.

Het vertrouwen van Jess

Met de komst van coach Jess Thorup in oktober 2018 volgt een nieuw kantelmoment. De Deense coach installeert een 4-4-2-systeem, waarin Jonathan David als offensieve middenvelder steun verleent aan het spitsenduo Laurent Depoitre-Jaremtsjoek. Die tridente blijkt een gouden ingeving: het opportunisme van de Canadese spelmaker wordt gekoppeld aan de kracht van de Belg en de diepgang van de Oekraïner.

Thorup is bovendien iemand die veel met zijn spelers praat, belangrijk voor Jaremtsjoek. ‘Nog nooit in mijn leven zag ik een coach zoals Jess’, vertelt de spits erover in Sport/Voetbalmagazine. ‘Hij spreekt na elke wedstrijd met iedere speler individueel, ook met degenen die niet speelden, en vraagt hoe je je voelt en hoe het met je familie gaat. Hij wordt dan ook door iedereen van ons gerespecteerd.’

Met coach Jess Thorup, een uitstekende peoplemanager, had Jaremtsjoek een heel goede band.

Intussen gaat het crescendo met de statistieken van Jaremtsjoek, met als kers op de taart zijn 23 goals en 8 assists in het seizoen 2020/21 (alle competities inbegrepen), zijn laatste in de Ghelamco Arena. Dat seizoen was nochtans in mineur begonnen, met het vertrek van Thorup, de miscast van László Bölöni en interim-oplossing Wim De Decker in afwachting van de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck. De vele trainerswissels zorgen voor frustraties bij de spelersgroep. En opmerkelijk genoeg is de Oekraïner een van de weinige A-kernspelers die de ergernissen verwoordt naar de buitenwereld. Een duidelijk bewijs dat hij zelfbewuster is geworden. Begin oktober 2020 dreigt hij zelfs met een vertrek, maar zover komt het niet.

Op het paard

KAA Gent verzilvert het topseizoen van Jaremtsjoek in de zomer van 2021 met een transfer naar Benfica, dat 17 miljoen euro ophoest voor hem. In Lissabon, waar hij in de spits naast klepper Darwin Núñez speelt, kan hij door een oogletsel, een coronabesmetting en een trainerswissel nooit echt helemaal doorbreken. ‘Benfica is een geweldige club, maar de druk is er niet te onderschatten’, geeft Jaremtsjoek voor de camera’s van de UEFA nog een reden aan voor zijn wisselvallige seizoen in Portugal. ‘Het was mijn keuze om naar hier te komen en ik heb er ook geen spijt van, maar ik verwacht wel veel meer van mezelf.’

Een typische uitspraak, want de Oekraïner legt de lat voor zichzelf altijd heel hoog. Het is nu zaak de verwachtingen bij Club Brugge in te lossen. Want met een prijskaartje van 16 miljoen euro zal hij met een vergrootglas gevolgd worden. ‘Voetbal is zo onvoorspelbaar. Soms zit je op het paard, soms hang je eronder’, zei hij ooit zelf. Aan Carl Hoefkens om zijn diepe spits snel in het zadel te krijgen…