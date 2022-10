Van de liefde van Union tot het Man. City van België: dit was speeldag 15 in de Jupiler Pro League

De vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League zit er weer op met onder meer een nederlaag voor Antwerp en knappe zeges voor Union en KRC Genk. Wat moet u nog onthouden? Een overzicht.

Antwerp: de verliezer van het weekend

De nederlaag van Antwerp zondag in en tegen Charleroi was een nieuwe klap voor de club. De mannen van Mark van Bommel staan zo al zeven punten achter op de leiders uit Genk. The Great Old zag ook Club Brugge en Union dichterbij komen. Kortom, je hoeft niet ver te zoeken naar de verliezer van het weekend.

Antwerp kende een schitterende start van de competitie en verbrak een heel oud record door hun eerste negen duels in de Jupiler Pro League te winnen. Met 21 gescoorde doelpunten (2,33 per wedstrijd) en 6 tegendoelpunten (0,66 per wedstrijd) leken zowel de aanvallende als de verdedigende sector ongekend sterk.

Maar sindsdien is het tij gekeerd. In hun laatste zes wedstrijden in de Belgische competitie leed het stamnummer 1 vier nederlagen en slechts twee overwinningen en één gelijkspel. Het doelsaldo is ook negatief met 7 gescoorde doelpunten (1,16 per wedstrijd) en 9 tegendoelpunten (1,5 per wedstrijd).

Mark van Bommel moet een manier vinden om de zaken te keren, anders zal zijn Antwerpse avontuur sneller eindigen dan verwacht. En hij heeft niet eens het excuus van een druk Europees programma.

© Belga Image

Gent in de problemen

Een andere coach die zich ook zorgen moet maken is Hein Vanhaezebrouck. Het is bekend dat de relatie tussen hem en het Gentse bestuur management momenteel niet al te goed is en dat de successen uit het verleden niet alles goedmaken. De Buffalo’s kunnen echter altijd wijzen op hun zware programma als gedeeltelijke verklaring voor hun slechte vorm.

Maar is dat de enige verklaring waarom Gent slechts één keer won in de laatste acht wedstrijden? Zeker niet. Het kon enkel winnen van Eupen en hoewel Genk en Union voorlopig uitstekend zijn, is dat niet bepaald het geval voor Charleroi of Shamrock Rovers. Er is veel werk aan de winkel bij Gent.

Raskin en Bodart dragen Standard

Standard bevestigde dit weekend zijn uitstekende vorm. Na een uitschuiver tegen Seraing pakte de club dit weekend zijn vierde zege in vijf wedstrijden, enkel tegen KV Mechelen werd nog verloren onderweg. Zoals gebruikelijk sinds het begin van het seizoen en vooral de laatste weken, konden de Rouches voor die 12/15 rekenen op de uitstekende vorm van Nicolas Raskin. Na een reuzenslalom door de verdediging van Zulte Waregem zette het Standardtalent Stipe Perica in stelling voor zijn tweede doelpunt voor Standard, nadat de spits negen minuten eerder zijn rekening had geopend.

Naast de assist trof Raskin ook één keer de paal, voltooide hij 84% van zijn passes, 50% van zijn dribbels en 100% van zijn tackles. Dankzij zijn energie en agressiviteit kon Standard de laatste wedstrijden zijn tegenstanders verstikken.

Zou hij een van Roberto Martinez’ verrassingen voor het WK kunnen zijn? Waarschijnlijk niet. De Luikenaar heeft zeker een plaats in de voorselectie van 55 man, maar om nu te zeggen dat hij de plaats zal innemen van Youri Tielemans, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken of zal innemen? Dat wordt wel erg moeilijk. Al kan je ook zeggen dat de laatste tijd wel wat Jupiler Pro Leaguespelers hun kans kregen bij de Rode Duivels. Denk maar aan Toby Alderweireld, Brandon Mechele, Jan Vertonghen, Wout Faes of Arthur Theate. Het WK komt misschien te snel, maar het lijdt geen twijfel dat we Raskin binnenkort in het vlammenshirt zullen zien als hij op deze weg doorgaat.

Ook achterin begint Standard vol vertrouwen te spelen. Met 17 tegendoelpunten doen enkel Club Brugge (16 doelpunten), Antwerp (15 doelpunten) en Genk (14 doelpunten) beter. Tegen Essevee hield Arnaud Bodart voor de zevende keer dit seizoen zijn netten schoon. Dat is even goed als Jean Butez (Antwerpen) maar beter dan Simon Mignolet (FC Brugge) en Maarten Vandevoordt (Genk) die respectievelijk zes en vier clean sheets op hun naam hebben staan.

© Belga Image

Union en de liefde voor uitwedstrijden

Of de kalender nu zwaar is of niet, het is een constante sinds Union Saint-Gilloise terugkeerde naar de D1 dat de Brusselaars van reizen houden. Vorig seizoen wonnen de Belgische runners-up de reguliere competitie dankzij hun uitrapport, waarbij ze 14 keer wonnen in 17 wedstrijden. Dit seizoen wonnen ze ook al de laatste 8 uitwedstrijden, mét de drie uitzeges in de Europa League meegerekend.

De ploeg van Karel Geraerts is de laatste 11 wedstrijden ongeslagen in alle competities. Ze hebben slechts twee keer verloren, beide keren op eigen bodem, en hun laatste nederlaag was ook in het Dudenpark tegen koploper Genk. De laatste uitnederlaag was in de competitiewedstrijd tegen Antwerp op 31 augustus.

Kapitein Teddy Teuma is zeker een symbool van deze goede vorm, wiens belang is toegenomen met het vertrek van Casper Nielsen. De Maltese international had al gescoord in Malmö en deed hetzelfde uit bij Seraing. Hij heeft zeven doelpunten en acht assists in de 21 wedstrijden die de Unionisten dit seizoen hebben gespeeld. Enorme cijfers.

Club Brugge: het Man. City van België… in strafschoppen?

Manchester City zit met de handen in de haren als het een penalty krijgt, maar de laatste tijd lijkt die ziekte ook overgeslagen te zijn op Club Brugge. De landskampioen miste vorige week al twee strafschoppen tegen Porto en dit weekend nog eens twee tegen KV Oostende.

Het probleem is echter niet nieuw sinds afgelopen week. Het begon al op de eerste speeldag van het seizoen toen Cyle Larin niet voorbij Genkdoelman Maarten Vandevoordt raakte en Hans Vanaken miste even later ook tegen OH Leuven. Slechts 37,5% van de penalty’s gingen er dit seizoen in bij Club. Een werkpunt voor Carl Hoefkens in de komende weken.

© Belga Image

Dezelfde uitblinkers bij Genk

Tot slot gaan we nog naar de opener van deze speeldag met KRC Genk – KV Mechelen. Een bijzondere wedstrijd voor Wouter Vrancken die voor het eerst zijn ex-club terug in de ogen keek. Het was ook de terugkeer voor Steven Defour, de nieuwe T1 van de Kakkers, die tussen 2004 en 2006 twee seizoenen in Limburg speelde.

Leider KRC Genk boekte zijn dertiende overwinning van het seizoen en het waren opnieuw dezelfde spelers die schitterden. Mike Trésor scoorde zijn twaalfde doelpunt en Daniel Munoz zijn vijfde (met ook nog vijf assists). Noch Paul Onuachu noch Ally Samatta (die zijn 200ste wedstrijd voor Genk speelde) vonden het net, maar de Limburgers konden opnieuw rekenen op hun late succes op de transfermarkt. Joseph Paintsil scoorde nog een doelpunt en een assist, wat zijn seizoenstotaal op 6 treffers en 8 beslissende passes bracht.