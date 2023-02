Van de verloren zoon tot het favorietje van de TD: de usual suspects van de wintermercato

De transferperiode in januari is een bijzondere omdat het seizoen al in een ver gevorderd stadium zit. Daarom hanteren clubs vaak beproefde recepten in de wintermercato. Het bewijs in zes voorbeelden.

De eerste maand van het jaar gebruiken clubs vaak om foutjes recht te zetten of om zaken bij te sturen. Het gaat dan om het zoeken van vervangers voor spelers die langdurig geblesseerd zijn of voor zomeraankopen die niet presteren zoals verhoopt. Zo bewijzen ook deze zes transfers van de afgelopen maand in de Jupiler Pro League.

De verloren zoon: Vakoun Bayo

Charleroi was al langer op zoek naar een nieuwe spits en koos deze maand dan maar voor de terugkeer van een certitude. Dat spitsen te duur worden voor de Carolo’s naarmate de deadline vordert, heeft daar zeker iets mee te maken.

Vakoun Bayo, die een paar maanden geleden naar Watford vertrok om de rekeningen van Charleroi op orde te krijgen, keerde deze maand terug naar het Zwarte Land om de Zebra’s naar de Europe Play-Offs te trappen.

De teamgenoten zijn dezelfde gebleven, net als het systeem. Uiteindelijk is alleen de coach veranderd. De chemie tussen de Ivoriaan en Felice Mazzu is de enige onbekende factor in een huwelijk dat voorbestemd lijkt om te slagen.

Teruggrijpen naar een oude bekende is een typische move tijdens de wintermercato. Wie kennen we beter dan spelers die hier al gepasseerd zijn? Taichi Hara bij STVV of Jack Hendry bij Club zijn daar andere voorbeelden van tijdens de afgelopen weken.

Teruggrijpen naar een oude bekende: het is een veelbeproefd recept in de wintermercato. © Belga Image

De favoriet van de sportief directeur: Anders Dreyer

Jesper Fredberg, de man die enkele weken geleden de sportieve afdeling van paars-wit op zijn bord kreeg, moet zijn Deense contacten geraadpleegd hebben om de aanvallende sector van Anderlecht te versterken. Anders Dreyer, een gevestigde waarde in de Deense competitie, leek hem de geschikte man voor de job. De nieuwe linksbuiten van Anderlecht kent noch de club noch de competitie, maar is beslissend sinds zijn eerste basisplaats.

Ook dat is een manier om goeie koopjes te doen in januari: grijp naar spelers die je al kent en vaak hebt zien spelen. Op die manier loop je niet al te veel risico dat ze een flop worden. Kijk bijvoorbeeld ook naar de aankoop van Gyrano Kerk bij Antwerp, de volgende Nederlander die Marc Overmars binnenhaalde bij de Great Old.

Als je iemand al vaak hebt zien spelen, kan je beter inschatten hoe goed hij echt is. © Belga Image

De wens van de coach: Brandon Baiye

Zonder de komst van Edward Still naar de Panda’s, zou Eupen Brandon Baiye waarschijnlijk niet hebben overwogen. De middenvelder werd niet veel gebruikt bij Clermont, maar is geen onbekende voor zijn coach, die met de jonge Belg werkte toen hij assistent was van Ivan Leko bij Brugge.

Hij heeft een vertrouwd profiel, de coach weet dat zijn opleiding goed was en dat hij de troeven in handen heeft om de defensieve gaten bij Eupen op te vullen. Het is een van de manieren waarop je niet al te veel risico loopt met een transfer.

Als coach en speler elkaar al kennen, is het risico op een flop al iets kleiner. © Belga Image

De leider: Ruud Vormer

Op zoek naar professionalisme en een betere kern wendde Zulte Waregem zich tot Ruud Vormer, wiens beste jaren ondertussen achter hem liggen. De Nederlander heeft niet meer de benen van weleer, maar zijn grinta is er nog steeds en met zijn voeten kan hij nog voor veel dreiging zorgen.

Dezelfde logica geldt voor de komst van Christian Brüls, de tweede grote aankoop bij Essevee de afgelopen weken. Aan de ervaring die ze meebrengen hangt echter een duur contract. Het is altijd afwachten of dat laatste meer doorweegt op de lange termijn dan de redding op de korte.

Een leider binnenhalen is geen slecht idee, maar is het dat financieel ook? © Belga Image

De visie: Yira Sor

Genk heeft niet enkel een voorsprong in het klassement, maar ook naast het veld. Nog voordat de maand januari was begonnen, tekenden de Limburgers Yira Sor, een dynamische vleugelspeler die zich de komende maanden kan aanpassen aan de competitie en de ploeg vooraleer hij volgend jaar een vertrokken sterkhouder zal moeten vervangen.

In diezelfde filosofie ging Genk ook over tot de aankoop van opportuniteit Anouar Aït El Hadj die op korte tijd uit de gratie was gevallen bij Anderlecht, maar op de lange termijn erg interessant lijkt voor de ploeg van Wouter Vrancken. Dat noemen ze anticiperen op wat er komende zomer kan gebeuren.

Je kan de wintermercato ook gebruiken om al te anticiperen op transfers in de zomer. © Belga Image

Het ideale profiel: Yorbe Vertessen

Soms moet je tijdens de wintermercato plots schakelen en moeilijke keuzes maken. Union had hem deze maand waarschijnlijk liever niet zien vertrekken naar de VS, maar het aanbod van New York was te mooi voor Dante Vanzeir om te lagen liggen, waardoor de Brusselaars op zoek moesten naar een vervanger.

In die zoektocht naar een gelijkaardig profiel om de kern in de breedte beter te maken – naast Victor Boniface en Gustaf Nilsson – kwam de club uit bij onze noorderburen. Union lokte bij PSV de jonge Belg weg voor een huurperiode van zes maanden. Met de jonge, snelle en sterke Yorbe Vertessen is de continuïteit verzekerd. Iemand klonen kan niet, maar met hem lijkt Union de juiste vervanger voor Vanzeir gevonden te hebben.

