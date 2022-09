Van een Noors sprookje naar de Belgische velden: het verhaal van Hauge en Boniface

In 2020 won het bescheiden Bodö/Glimt de titel na een een waanzinnig seizoen. Die aanval bestond toen uit twee mannen die nu ook het mooie weer willen malen in de Jupiler Pro League en hun clubs zo ver mogelijk willen brengen in Europa.

Er wordt vaak gezegd dat een perfect seizoen in het voetbal niet bestaat. Maar Bodö/Glimt kwam toch aardig in de buurt in 2020, toen het Noors kampioen werd door met kop en schouders de Eliteserien te domineren. En dat nadat het in 2018 nog maar pas gepromoveerd was.

Het team werd geleid door een zekere Kjetil Knudsen, die op het punt stond een van de meest indrukwekkende sprookjes uit de Noorse voetbalgeschiedenis te schrijven. Bodö/Glimt eindigde in huin eerste seizoen pas op een elfde plaats, je zou dus niet verwacht hebben dat ze dé revelatie van de komende seizoenen zouden worden.

Knudsen had echter twee erg getalenteerde jongeren in zijn ploeg: De 18-jarige Jens-Petter Hauge, nu bij KAA Gent, en de 23-jarige Philip Zinckernagel, die aanvankelijk moeite had om zijn carrière van de grond te krijgen en nu onderdak vond bij Standard. Het derde puzzelstukje zou pas een seizoen later overkomen van het Nigeriaanse Real Sapphire: Victor Boniface, nu een van de revelaties bij Union.

Het was in 2020 dat de hype vorm begon te krijgen. Met dominant voetbal reed het een bijna perfect parcours in de Noorse eerste klasse: 81 punten van de mogelijke 90, 26 overwinningen uit 30 wedstrijden, drie gelijkspelen en slechts één nederlaag, tegen Molde, de vicekampioen van dat seizoen. Bodö/Glimt scoorde 103 doelpunten, een gemiddelde van 3,43 doelpunten per wedstrijd.

Op de flank miste Jens-Petter Hauge het begin van het seizoen, maar hij scoorde toch 14 doelpunten en gaf 10 assists in slechts 18 optredens. Victor Boniface was dan misschien wel geen basisspeler, het belette hem niet om indrukwekkende cijfers neer te zetten. De nieuwe aanvaller van Union speelde in 24 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte en drie assists gaf.

Van Milan naar Gent

Na dat epische seizoen was onder meer Hauge een van de meest gehypete spelers op de Europese velden. De jonge Noor trok uiteindelijk voor 5 miljoen euro naar het grote AC Milan, wat hem tot duurste uitgaande transfer van Bodö/Glimt bombardeerde.

In San Siro worstelde Hauge om zijn plaats te vinden in een ploeg waar aan intrinsiek talent geen gebrek was. Heeft hij niet te snel de sprong gemaakt van de bescheiden Noorse competitie naar een club die zijn glorieuze verleden wil heroveren, zowel in Italië als op het continentale toneel? Ondanks de twijfels deed hij het vrij goed. In 24 optredens voor de Rossoneri maakte hij vijf doelpunten, twee keer in de Serie A en drie keer in de Europa League. In die laatste scoorde hij twee keer tegen Celtic en één keer tegen Sparta Praag. In de competitie viel zijn tweede doelpunt tegen Sampdoria vreemd genoeg samen met zijn dieptepunt, want daarna was het ineens gedaan voor Hauge in het noorden van Italië.

Op 10 augustus 2021 werd Jens-Petter Hauge verhuurd aan Eintracht Frankfurt, waar hij de sensatie van de Europa Leaguezege beleefde. De Noor kwam aan 38 optredens, maar scoorde slechts 3 doelpunten en gaf 2 assists. In de Europese finale speelde hij 40 minuten als invaller. De Duitsers vonden het echter voldoende en overtuigden hem om nog wat langer te blijven. 10 miljoen werd prompt op de rekening van Milan gedropt, al besloot de Europa Leaguewinnaar hem wel neer te zetten bij KAA Gent om daar aan meer minuten te komen.

© Belga Image

Doorgebroken bij Union

Victor Boniface belandde ook in België en gaf sneller zijn visitekaartje af. Terwijl Hauge zijn rekening nog moet openen bij de Buffalo’s, was de Nigeriaan al beslissend in de Brusselse derby, met één van de twee doelpunten van zijn ploeg en een belangrijke bijdrage aan de historische overwinning van Senne Lynen op Union Berlin in de Europa League.

Voordat hij naar België kwam en zijn naam vestigde bij Union, deed de 21-jarige spits het niet al te goed bij de Noren. Dit seizoen kwam hij er maar 15 keer in actie, al scoorde hij wel zes keer. Het blijft alleszins verwonderen hoe snel Boniface zich aanpaste aan zijn nieuwe omgeving.

Beide aanvallers hebben elkaar nog niet tegengekomen op de Belgische velden, maar moeten de eer van onze competitie wel hoog houden in de Conference en Europa League. Kunnen ze het sprookje van Bodö/Glimt ook doorzetten bij hun nieuwe clubs?