Van koning Arthur tot de dramatische reeks van Anderlecht: dit was speeldag 19 in de JPL

Genk blijft de concurrentie wegblazen, Anderlecht zakt nog wat verder weg, Arthur Vermeeren verovert Antwerp en Standard is het momentum kwijt. Een overzicht van de 19e speeldag in de Jupiler Pro League.

Club in de miserie

Om de 72 minuten scoort Paul Onuachu dit seizoen een doelpunt in de Jupiler Pro League. Ook afgelopen weekend vond hij de weg naar de netten tegen Club Brugge (1-3), nadat hij rond Kerstmis niet wist te scoren tegen KV Kortrijk. De Nigeriaan is goed op weg om nieuwe persoonlijke en competitierecords te vestigen als hij zo doorgaat. Wie hoopte op een wat tragere start van de Limburgers na de WK- en winterbreak kwam tegen de regerende landskampioen bedrogen uit.

Bij de tegenstander heeft de komst van Scott Parker niet alles veranderd, ook al waren er sinds de komst van de Engelse coach op de bank enkele interessante nieuwe elementen in het spel van blauw-zwart te zien. Club heeft de smaak van de overwinning nog steeds niet te pakken. Ondertussen loopt de zegeloze reeks van de kampioen op tot zeven opeenvolgende wedstrijden in alle competities.

Tenminste, als we alleen rekening houden met de reguliere tijd, want blauw-zwart wist in de beker Patro-Eisden pas in de verlengingen opzij te zetten. Drie nederlagen en vier gelijke spelen is het slechte record van de Belgische kampioenen in die reeks. Volgend weekend wordt een reactie verwacht in de topper tegen het eveneens zieke Anderlecht.

Wel goed nieuws kwam er van Mats Rits, die op het uur zijn wederoptreden maakte voor blauw-zwart. De Antwerpenaar viel aan het begin van de play-offs vorig seizoen uit met een knieblessure en was vervolgens acht maanden, of precies 251 dagen, out. We zullen zien hoeveel dagen hij nog nodig heeft vooraleer hij opnieuw in de basis zal verschijnen, een plek waarvan hij voor zijn blessure nog zeker van was.

Scott Parker heeft nog werk aan de winkel bij de landskampioen. © Belga Image

Anderlecht in de miserie

Game, set en match voor Union, die hun zesde Brusselse derby wonnen sinds de terugkeer in 1A, ook al zal Anderlecht zich verschuilen achter enkele bedenkelijke scheidsrechterlijke acties, zoals de uitsluiting van Moussa N’Diaye.

Maar het resultaat is er, een nieuwe nederlaag voor de meest succesvolle club van het land, maar niet langer de koning van Brussel. Meer nog, va de laatste acht wedstrijden tussen Union en Anderlecht (met ook de bekerwedstrijden van de afgelopen meegerekend) verloor Anderlecht er zeven. Enkel in het seizoen 2020/21 won paars-wit met duidelijke 0-5-cijfers in de beker tegen de Unionisten. Twee jaar daarvoor, op 27 september 2018, had tweedeklasser Union de paars-witte buren daarin nog getrakteerd op een 0-3-nederlaag.

In de laatste drie derby’s in eigen huis mocht Anderlecht trouwens acht keer de bal uit de eigen netten vissen. Het verloor vorig seizoen namelijk ook al met 1-3 en in de play-offs kwam daar nog een 0-2-nederlaag bij. Vreemd genoeg pakte het in het Dudenpark net minder tegendoelpunten, zes om precies te zijn. Het strafste is misschien wel dat in de laatste zes wedstrijden tegen Union in de competitie, Anderlecht slechts twee keer kon scoren. Paars-wit zit met een serieus zwart beest.

Union heerst in de Brussel. © Belga Image

Koning Arthur van Antwerpen

Hij moet op 7 februari nog achttien jaar worden, maar de jonge Arthur Vermeeren is nu al niet meer uit de ploeg van Antwerp te denken als stofzuiger voor de verdediging. Nadat hij eerder dit seizoen al 39 minuten mocht spelen in de Conference Leaguevoorrondes, was het wachten tot de 13e speeldag met de thuiswedstrijd tegen KV Oostende vooraleer de jonge Beg ook in de competitie zijn kans kreeg van coach Mark van Bommel, al waren het maar zes minuutjes.

Na een nieuwe (korte) invalbeurt tegen Anderlecht stond Vermeeren op 13 november voor de eerste keer aan de aftrap in de competitie en dat in de topper tegen Club Brugge, een wedstrijd waarin hij zich liet zien. Een paar dagen eerder hij echter al zijn eerste basisplaats bij Antwerp te pakken in de beker tegen SK Beveren.

Sinsdien verdween de jonge Vermeeren niet meer uit de Antwerpse ploeg met nu al zijn vijfde opeenvolgende wedstrijd in de basis. Afgelopen weekend maakte hij opnieuw indruk tegen KAA Gent met vier intercepties, zeven balheroveringen en met vier tackles die allemaal lukten. Vermeeren liet zien dat hij het potentieel heeft om de nieuwe koning van het rode middenveld te worden. Wie denkt er nog aan Radja Nainggolan op de Bosuil?

Wie speelt deze Vermeeren nog uit de ploeg bij Antwerp? © Belga Image

Standard zkt. zege

Al negen wedstrijden op rij (met de oefenwedstrijden tijdens de WK-break en rond de jaarwisseling inbegrepen) zoekt Standard naar een overwinning. De laatste zege van de Rouches dateert zo al van 8 november, toen in de beker tegen Dender. Sindsdien kwamen er in officiële wedstrijden twee nederlagen en evenveel gelijkspelen bij. Met de oefenwedstrijden erbij komen we op vier draws en vijf verliespartijen.

Op zoek naar een laatste zege van Standard in de competitie moeten we al teruggaan tot 29 oktober, toen Zulte Waregem in eigen huis opzij werd gezet door de manschappen van Ronny Deila (0-3). Daarna verloren ze van Eupen en Union terwijl KAA Gent en STVV hen op gelijke hoogte hielden. Deila heeft nog werk in januari.

De nieuwe uitblinker bij STVV

Met het vertrek van Christian Brüls naar Zulte Waregem verloor STVV een erg belangrijke speler, maar het kan nog steeds op een andere sterkhouder rekenen met Daichi Hayashi. In de laatste zes wedstrijden van de Kanaries scoorde de Japanner maar liefst vijf keer weg naar de netten en gaf het één assist af. In total was hij dus betrokken bij zes goals. Zonder twijfel een van de meest efficiënte spelers van het kampioenschap de laatste maanden.

Daichi Hayashi was een gesel voor de verdediging van Standard. © Belga Image

Wintertransfers

De wintermercato is nog maar net op gang, maar toch zien we al wat bedrijvigheid bij de Belgische clubs. Dit weekend zagen we van de nieuwe jongens echter nog niet veel in de basis verschijnen. Slechts drie transfers mochten aan de match beginnen dit weekend. Bij Zulte Waregem waren dat er twee mer Ruud Vormer en Christian Brüls, terwijl KV Oostende ook verdediger Matej Rodin meteen liet debuteren in de basis. Hoewel Brüls en Vormer niet rechtstreeks betrokken waren bij goals, voelde je hun meerwaarde wel tegen KV Mechelen. Rodin, daarentegen, kon de verdediging van de Kustboys nog niet meteen op scherp zetten en ging de boot in tegen Seraing.

De andere winterkoopjes moesten het doen met invalbuerten. De nieuwe Nigeriaanse spits van Genk, Yira Sor, verving Bilal El Khannouss twee minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Club. Marcin Wasinski (ex-Charleroi) speelde een kwartier voor KV Kortrijk, zes meer dan Martin Regali, de nieuwe Slowaakse spits van de Kerels. De nieuwste aanwinst Christalino Atemona bleef daarentegen op de bank.

In het Lotto Park gaf Unioncoach Karel Geraerts dan weer de eerste minuten aan de Finse nieuwkomer Casper Terho en Pierre Dwomoh moest nog tevreden zijn met 90 minuten op de bank bij KV Oostende.

Bekijk hier het weekendoverzicht van onze collega’s van Eleven in de Eleven Gazette.