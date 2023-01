Vijf titels, 365 wedstrijden en een Gouden Schoen: de erfenis van Vormer bij Club Brugge

Ruud Vormer verlaat na ruim acht jaar trouwe dienst definitief het Jan Breydelstadion. De Nederlander groeide in die periode uit tot een icoon van Club Brugge. Welke erfenis laat hij achter bij blauw-zwart?

We hadden waarschijnlijk nooit gedacht dat we Ruud Vormer in België een ander shirt zouden zien dragen dan dat van Club Brugge. Maar sinds dinsdagavond is dat toch het geval. Nadat de regerende kampioen zijn vertrek aankondigde, plaatste Zulte Waregem de tweet van de Nederlander in zijn nieuwe kleuren. Het vertrek van Vormer, voorlopig nog op uitleenbasis, betekent het einde van een lang hoofdstuk in de Brugse geschiedenis.

Missie Belgische titel

Nadat Vormer werd opgeleid bij AZ onder de vleugels van Louis van Gaal en via Roda JC uiteindelijk bij Feyenoord op een zijspoor belandde, was het Club Brugge dat in 2014 de toen 25-jarige Nederlander naar België wist te halen. Het was Michel Preud’homme die aandrong op zijn komst en de Belgische coach maakte van hem al snel een belangrijk onderdeel van zijn driemansmiddenveld. ‘Ik ken de coach, hij brengt degelijk, positief voetbal’, zei Ruud Vormer bij zijn presentatie in het Jan Breydelstadion. ‘Ik weet dat we al 10 jaar geen titel hebben gewonnen, maar ik ben naar hier gekomen om daar verandering in te brengen.’

In zijn eerste seizoen was Vormer dus al meteen erg belangrijk met 8 goals en 4 assists én de Belgische beker. In de competitie ging het Club ook voor de wind. Het won de reguliere competitie, maar werd finaal door KAA Gent voorbijgestoken in de play-offs. En ook het seizoen erop was Vormer, ondanks het feit dat hij maar in 70% van de wedstrijden speelde, van groot belang. Hij werd zelfs uitgeroepen tot ‘speler van het seizoen’ bij Club. Het belangrijkste wapenfeit was wel de titel die voor het eerst in tien jaar tijd behaald werd. En het werd niet zijn laatste nationale trofee.

Na het vertrek van Timmy Simons (pensioen) en Preud’homme was het echter wachten tot 2017/18 om opnieuw van de titel te kunnen proeven. Onder leiding van Ivan Leko won blauw-zwart opnieuw de het kampioenschap. Vormer had het meest succesvolle seizoen van zijn carrière in termen van cijfers, met 13 doelpunten en 19 assists in de 40 wedstrijden die hij speelde. Hij droeg ook bij tot wat, samen met dezelfde score tegen FC Porto dit seizoen, de grootste overwinning van Club Brugge in de Champions League zou worden. In en tegen Monaco scoorde hij één keer en gaf hij evenveel assists in de 0-4-zege.

© GETTY

Hands

Die nieuwe titel kwam er trouwens na een erg controversiële actie van de Nederlander tegen Standard. In zijn tackle in de zestien van de Rouches raakte Vormer de bal met zijn hand waardoor die in de voeten van Jelle Vossen terechtkwam en de ex-Rode Duivel de gelijkmaker binnentikte die de titel veiligstelde. ‘Ik sloot mijn ogen, ga de tackle aan en de bal kwam tegen mijn arm. Ik kan er niets aan doen. De scheidsrechter had gelijk om geen fout te fluiten. Het doelpunt was volgens mij geldig’, rechtvaardigde de Nederlander zich na de wedstrijd.

Ruud Vormer was nu een sleutelfiguur bij Jan Breydel en zal een van de belangrijkste spelers blijven voor Philippe Clement wanneer hij terugkeerde op de bank bij Brugge. De Nederlander was waardevoller dan ooit qua assists en zou er 25 geven in twee seizoenen, terwijl hij tijdens de campagne 2019-20 ook zijn stempel zou drukken op de Europese velden. Hij scoorde en assisteerde tegen Lazio, hoewel Club er niet in slaagde de 1/8 finales te bereiken.

Naar de bank

Nog twee titels markeren de periode van Vormer bij Club, al wordt de samenwerking in het najaar van 2021 bezoedeld door wat wrijving tussen beide partijen nadat de aanvoerder ineens op de bank werd gezet. Enkele maanden eerder leken Clement en Vormer op dezelfde golflengte te zitten, toen de Nederlandse aanvoerder op het punt stond zijn contract bij Club Brugge te verlengen, ditmaal tot 2023.

De man die op het punt stond te tekenen bij Monaco besefte maar al te goed dat de impact van zijn aanvoerder veel minder groot was dan enkele maanden daarvoor. Een moeilijke situatie om mee om te gaan, vooral omdat de speler waarschijnlijk ook niet toegaf dat zijn vorm achteruitging.

© Belga Image

Hoewel hij niet zo lang hoefde te wachten om Clement te zien gaan, kwam de aanvoerder ook niet meer terug in het team met de komst van landgenoot Alfred Schreuder op de bank. De voormalige assistent van Ronald Koeman en Julian Nagelsmann probeerde hem terug te brengen op de nummer zes-positie, maar kwam tot dezelfde conclusie als zijn voorganger.

De langlopende transfer van Casper Nielsen naar West-Vlaanderen bood Vormer waarschijnlijk nog een laatste hoop, maar de uiteindelijke komst van de Deen en die van de dure Raphael Onyedika bezegelde het lot van het West-Vlaamse icoon.

Zo beslissend als Hans Vanaken

Het was een teleurstellend einde voor een man die vijf Belgische kampioenschappen, vier Supercups en een nationale beker had gewonnen. De aanvoerder, die in 2017 de Gouden Schoen won en twee keer werd verkozen tot Brugse speler van het seizoen, speelde 356 keer voor de blauwzwarten, scoorde 63 keer en leverde 95 assists. Hij was in 44% van de duels waaraan hij deelnam betrokken bij een doelpunt voor zijn team. Dat is bijna even goed als Hans Vanaken, die in 45% van de wedstrijden die hij sinds zijn komst naar Brugge speelde, betrokken was bij een goal. Daaruit blijkt de impact die Vormer heeft gehad op het middenveld van de regerende landskampioen.

Vormer komt echter niet eens in de top tien van spelers die de meeste wedstrijden voor Brugge hebben gespeeld. De tiende speler, Sven Vermant, heeft 411 wedstrijden gespeeld, terwijl het record in handen is van Franky Van der Elst, met 616 optredens in het blauw-zwarte shirt. Die laatste is ook de langstzittende kapitein sinds de jaren 1980 (8 seizoenen), al staat Vormer daar wel op de tweede plaats met vijf jaar, samen met Jan Ceulemans. Timmy Simons droeg de armband ook gedurende hetzelfde aantal jaren, maar verspreid over twee periodes.

© GETTY

Vraagtekens

‘De transfer van Ruud was een groot succes voor alle partijen. Ruud heeft een plaats verworven in de lijst van clublegendes en zal voor altijd aan Club Brugge verbonden blijven. We wensen hem het allerbeste voor de rest van zijn carrière en bedanken hem hartelijk voor alles wat hij voor de club heeft gedaan’, schreef Vincent Mannaert, CEO van FC Brugge in het persbericht waarin het vertrek van Vormer werd aangekondigd. ‘Club Brugge zal altijd mijn club blijven. Ik heb er 8,5 prachtige en succesvolle jaren doorgebracht en kan alleen maar met dankbaarheid op deze periode terugkijken. Ik wil iedereen bij de club en alle supporters oprecht bedanken en ik zal jullie in de toekomst zeker weer zien’, aldus het gevallen icoon, die niet klaagde over het halfslachtige afscheid en zelfs Carl Hoefkens veel succes wenste toen hij tijdens de afgelopen kerstvakantie van zijn taken als T1 werd ontheven.

Eind januari, op de 29ste om precies te zijn, zal Ruud Vormer zijn Club Bruge alweer in de ogen kijken, al zal het vanop de tribune zijn, wanneer blauw-zwart een bezoekje brengt aan Essevee. Hij hoopt dat Zulte Waregem in de hoogste klasse kan blijven, zodat hij volgend jaar in het Jan Breydel stadion kan terugkeren en een staande ovatie kan krijgen van de fans die hem zo graag hadden. Maar daarvoor moet Zulte dus wel in 1A blijven, anders keert Vormer terug naar Club waar zijn contract niet verlengd zal worden. De toekomst op middellange termijn van een speler die op 11 mei zijn 35e verjaardag viert, is nog steeds gehuld in vraagtekens.