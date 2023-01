Vincent Goemaere stopt als voorzitter van Cercle Brugge

Cercle Brugge moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dat maakte de Vereniging zaterdag bekend op haar website. Huidig voorzitter Vincent Goemaere treedt na drie jaar voorzitterschap terug. Hij stopt ook als bestuurder.

‘Vincent en de Raad van Bestuur zijn van mening dat een nieuwe voorzitter nieuwe impulsen kan geven die het succes van Cercle Brugge op lange termijn kunnen garanderen’, zo klonk het op de website van groen-zwart.

De vijftigjarige Goemaere trad in 2013 toe tot de Raad van Bestuur van Cercle Brugge en vervulde in 2017 een belangrijke rol bij de overname door AS Monaco. In januari 2020 werd hij voorzitter. Onder zijn leiding slaagde de club erin in 1A te blijven.

Een opvolger voor Goemaere is er nog niet. ‘Daar zal later over gecommuniceerd worden’, zo eindigde Cercle haar persbericht.

Groen-zwart staat na negentien speeldagen in de Jupiler Pro League tiende, met 27 punten. Zondagavond trekken de Bruggelingen op de twintigste speeldag naar Sporting Charleroi.