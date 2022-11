Vroege rode kaart nekt tienkoppig Kortrijk tegen Gent

AA Gent heeft zijn laatste match voor de WK-break met een positief gevoel afgesloten. De Buffalo’s triomfeerden zondagavond op de afsluiter van de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League tegen een tienkoppig KV Kortrijk met 0-4.

Gent verstevigt zijn vijfde plaats in de rangschikking van de Belgische eerste klasse tot 30 punten, terwijl Kortrijk zeventiende en voorlaatste blijft met 12 punten. Kortrijk zag kapitein Kristof D’Haene al na 20 minuten uitgesloten worden na een horrortackle op Matisse Samoise, die zelf noodgedwongen de strijd moest staken. Met tien tegen elf waren de West-Vlamingen een vogel voor de kat in het eigen Guldensporenstadion: de vrijgespeelde Andrew Hjulsager (33.) knalde de bal in het dak van het doel en Ibrahim Salah (40.) joeg zijn eerste Gentse competitietreffer enig mooi in de linkerbovenhoek.

Aan het begin van de tweede helft zagen ook de Oost-Vlamingen zich herleid tot tien man na een rechtstreekse rode kaart voor Sven Kums, die met de voet vooruit doorgleed op Satoshi Tanaka. Dat deerde de Gentse pret evenwel niet: Laurent Depoitre (69.) en opnieuw Salah (72.) breidden de bonus verder uit.

Eerder op zondag knokte Antwerp zich uit een dubbele achterstand nog naar een punt op bezoek bij Club Brugge (2-2), sprong Union naar de tweede plaats in de stand na een 2-3 zege op het veld van Standard en kon ook RSC Anderlecht het ongenaakbare Racing Genk geen punten ontfutselen (0-2).