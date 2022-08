Waarom Hans Vanaken een kruis mag zetten over zijn transfer naar West Ham

Verwacht wordt dat de Brugse spelmaker ook dit seizoen, zonder verrassingen, gewoon in het Jan Breydelstadion zal spelen. Als hij in de laatste dagen van het seizoen alsnog vertrekt, zal het niet naar West Ham zijn.

Hans Vanaken zal deze zomer niet naar West Ham trekken, tenzij de situatie drastisch verandert. Zoals vaak het geval is bij transfers, is het zo dat hoe langer het duurt, hoe minder gunstig het is voor de speler die wil vertrekken. En met de mogelijke komst van Lucas Paquetá bij de Hammers is de hoop van de Rode Duivel op een overstap naar de andere kant van het Kanaal waarschijnlijk vervlogen.

De Braziliaan van Lyon speelt op dezelfde positie, hoewel de profielen van de twee spelers enigszins verschillen. West Ham wil de geldbuidel openen voor de ex-speler van Milan. In de Franse pers wordt de prijs op 57 miljoen euro geschat, wat met diverse bonussen tot 60 miljoen euro zou kunnen oplopen.

Volgens L’Équipe ‘zijn beide partijen dichter bij elkaar gekomen nu de Braziliaan dichter en dichter bij het tekenen van een nieuw contract staat.’ Hugo Guillemet, de journalist die Lyon volgt voor het Franse sportdagblad, vertelt dat de makelaars van Lucas Paquetá, die al enkele dagen in Londen zijn, dicht bij een akkoord over een vijfjarig contract zijn.

Maar de Engelsen zeggen dat nog niet alles geregeld is tussen de clubs. Sky Sports meldde dat Lyonvoorzitter Jean-Michel Aulas het laatste bod van 57 miljoen dollar van de Hammers heeft afgewezen. Een wending die Vanaken weer helemaal in de race zou kunnen brengen. Of althans in theorie, want ook insiders die West Ham op de voet volgen, bevestigen aan onze redactie dat beide partijen er wel uit zullen raken.

West Ham is bereid vol voor Paquetá te gaan, waardoor Vanaken in Brugge zal moeten blijven. © GETTY

30-jarig twijfelgeval

De kloof tussen de eisen van Lyon en het bedrag dat de Londenaren bereid zijn uit te geven is niet zo groot, hoewel we het in het geval van beide transfers over een paar miljoen hebben. Het grote verschil is dat de Braziliaan aanstaande zaterdag 25 jaar wordt, terwijl Hans woensdag tot de club van dertigers toetrad.

In Engeland zijn de meeste clubs voorzichtig met spelers die die leeftijd al bereikt hebben, hoewel de dure transfers van Kalidou Koulibaly naar Chelsea en Casemiro naar Manchester United anders aantonen. In het eerste geval gaat het echter om een speler die met Senegal een internationale competitie heeft gewonnen en die acht seizoenen heeft gespeeld bij een club die bovenaan de ranglijst van de Serie A. De tweede is een man die vijf titels in de Champions League, drie titels in Liga en een Copa del Rey heeft gewonnen, om er maar een paar te noemen.

Dat staat ver af van het palmares van Hans Vanaken, zonder meer de beste speler van de laatste jaren op de Belgische velden, maar eentje die wel uitkomt in de Jupiler Pro League en ook bij de Rode Duivels geen zekerheid is. Lucas Paquetá, daarentegen, heeft ervaring in de Serie A en speelt momenteel in Ligue 1, twee competities die veel hoger staan aangeschreven dan 1A.

Financieel moeilijk

West Ham had 11 miljoen euro geboden met bonussen die het bedrag konden verhogen tot 13 miljoen euro. Het is twijfelachtig of de club van David Moyes het bod nog veel verder zal verhogen, zelfs als de deal met Paqueta alsnog zou mislukken. In hun geschiedenis hebben de Hammers nooit meer dan 9 miljoen euro uitgegeven aan een 30-jarige. Voor Vanaken zijn ze dus al over hun grens gegaan.

© GETTY

Club Brugge lijkt Vanaken dan weer geen cadeau te willen geven voor bewezen diensten met nog maar een paar dagen te gaan op de transfermarkt. Het wil niet nog een belangrijke speler verliezen in een tijd waarin het financieel de club erg voor de wind gaat. Maar ook al komt het geld goed binnen, de periode lijkt te kort te zullen worden om nog een waardige vervanger te vinden, al was er wel de mogelijkheid om Dennis Praet los te weken bij Leicester.

Maar ondanks het feit dat Club op zoek is naar een vervanger, lijkt het bijna zeker dat Hans Vanaken zijn droom zal moeten opgeven. Zijn plaats op het WK zal waarschijnlijk eerder afhangen van goede prestaties in Europa’s meest prestigieuze competitie dan van een overstap naar de grootste competitie ter wereld.