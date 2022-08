Waarom Roman Jaremtsjoek brokken kan maken in het systeem van Club Brugge

Roman Jaremtsjoek, de nieuwe duurste transfer in de Jupiler Pro League ooit, heeft met zijn 1m91 een atypisch profiel dat niet bepaald dat van een echte nummer 9 is.

Dat Roman Jaremtsjoek niet onmiddellijk openbloeide bij zijn eerste Belgische passage komt ten eerste door een misverstand. In een Jupiler Pro League die houdt van aanvallers met een basketbalpostuur, lijkt de lengte van de Oekraïner met zijn 1,91 meter perfect, maar schijn bedriegt. Met hem denk je een stevige bonk in huis te hebben gehaald, maar dat bleek al snel niet zo te zijn. Jaremtsjoek is geen speler voor in luchtduels. Eigenlijk is hij bijna te groot voor het soort voetbal dat hij graag speelt, dat van een spits die vaker van buiten het strafschopgebied scoort dan met zijn hoofd.

Ook al boekte Jaremtsjoek vooruitgang in het gebruik van zijn lichaam in de duels, de Oekraïner zal nooit dé targetman van de ploeg worden. Elk van zijn coaches leek dat geleidelijk aan te hebben begrepen en steeds werd een nieuw systeem gevonden om hem zo productief mogelijk te laten zijn. In de 4-2-3-1 van Yves Vanderhaeghe had Gent Rangelo Janga aangetrokken om in de spits te spelen, waardoor Jaremtsjoek naar de linkervleugel verhuisde in een rol die soms deed denken aan de rol die Massimiliano Allegri op maat had gemaakt voor Mario Mandzukic. Maar waar het idee van de Italiaanse coach was om van de sterkte in de lucht van de Kroaat te profiteren tegen de veel kleinere backs van de tegenstanders, haalde Vanderhaeghe Jaremtsjoek net weg van die centrale as om uit de luchtduels te blijven.

Het duo van Thorup

De man met roots in Lviv werd opnieuw in het centrum geposteerd onder Jess Thorup en ontplofte volledig toen de Deense coach een ruit op het middenveld zette en zo Jaremtsjoek naast Laurent Depoitre zette in de spits. De Oekraïner kon zo uit de duels blijven en bewoog zich vrijer, waarbij hij vaak de linkerkant opzocht om met een goeie actie naar zijn rechtervoet te draaien.

© Belga Image

Ondanks het vertrek van Thorup, dat kort volgde op het vertrek van Jonathan David, die de belangrijkste reden was voor het nieuwe systeem van de Deen, bleven aanvallende duo’s de norm in Gent, met interim-coach Wim De Decker en daarna de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck. Onder die laatste werd Jaremtsjoek de spil in de aanval, geflankeerd door Osman Bukari, Anderson Niangbo of Tarik Tissoudali.

Onder Vanhaezebrouck stond Jaremtsjoek steeds steviger op zijn voeten wanneer hij met zijn rug richting doel kwam te staan en was hij ook vaker in staat om het duel aan te gaan met de middenvelders van de tegenpartij. Hij sloot een seizoen vol onrust af met 23 doelpunten en 8 assists in alle competities.

Club en Jutglà

Na EURO 2020, waar hij de aanvalsleider was van het Oekraïne van bondscoach Andrej Sjevtsjenko, kreeg hij de kans om Gent te verlaten voor het veel grotere Benfica. Daar werd de Oekraïner een waardevol lid van Jorge Jesus’ tweespitsensysteem in de Champions League, waar hij werd gekoppeld aan de sterke Darwin Núñez, maar hij verdween geleidelijk toen de coachwissel ook leidde tot een verandering van het systeem. Sinds deze zomer is ex-PSV-coach Roger Schmidt de grote man in Lissabon en hij geeft de voorkeur aan een 4-2-3-1 systeem, een voetbalstijl die beter past bij de jonge Portugese belofte Gonçalo Ramos, en die de deur opende voor een nieuw avontuur van Jaremtsjoek.

Club en zijn 3-5-2 sprongen in de dans om zijn handtekening. Of Jaremtsjoek echt de nieuwe targetman van Club zal worden, zoals vroeger Wesley met verve deed, is niet zeker. Een combinatie met Ferran Jutglà, die week na week bewijst dat hij wel als aanspeelpunt kan fungeren in het grondspel, zou echter veel schade kunnen aanrichten. De Oekraïense reus is groot geworden sinds zijn eerste stappen in Gent, maar voelt zich nog steeds op zijn best in een duo.