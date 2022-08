‘Wanneer gaat Antwerp eens goed voetballen?’

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, overschouwt de voetbalactualiteit van het weekend met Antwerp, Gent en KV Kortrijk.

Gent-Antwerp zorgde alleen na de wedstrijd voor opwinding: toen er door Hein Vanhaezebrouck werd gediscussieerd over de arbitrage.

‘Vanhaezebrouck had zijn spelers al voor de wedstrijd voor de scheidsrechter gewaarschuwd. Dat is op zijn minst vreemd, het lijkt me niet de manier om ze met de juiste instelling het veld op te sturen. Natuurlijk is KAA Gent in het verleden al vaker het slachtoffer geweest van arbitrale beslissingen die zich tegen de club keerden. Maar je kan dat niet blijven meedragen. Want het leidt af van de essentie: dat KAA Gent nu al drie wedstrijden na elkaar heeft verloren en in de Europa League door een Cypriotische ploeg werd afgemaakt. Dat lijkt een sportieve evaluatie me meer op zijn plaats dan gezeur over de scheidsrechter en over de VAR die telkens wel de juiste beslissingen nam.’

‘KAA Gent speelde tegen Antwerp zonder vernuft, zonder verrassing, zonder creativiteit. Maar eigenlijk was het spel van Antwerp al niet veel beter. Het heeft vijftien op vijftien, al blijft er die pijnlijke Europese uitschakeling. Maar vooral moet je je de vraag stellen wanneer Antwerp nu eens goed gaat voetballen. Mark van Bommel kiest voor realisme, qua spel heeft hij Antwerp nog weinig bijgebracht, behalve dat hij Radja Nainggolan een rij naar voren schoof. Maar aan dat concept wordt al eens gesleuteld. In de tweede helft deed Antwerp niet veel meer dan verdedigen, al is het op zich natuurlijk ook een kwaliteit als je dat beheerst. Wat dat betreft is de aanwerving van Toby Alderweireld een gouden zaak.’

Intussen draait de transfermolen verder en is er bijvoorbeeld de verrassende aanwerving van Lamkel Zé door KV Kortrijk.

‘Je vraagt je toch af wat daarvan de achterliggende gedachte is. Op welke grond beslist een club om zo’n aanwerving te doen? Natuurlijk kan Lamkel Zé voetballen, heel goed voetballen zelfs, maar hij is en blijft een ongeleid projectiel. En mensen veranderen niet. Overal waar Lamkel Zé neerstrijkt valt hij na een tijdje niet meer onder controle te krijgen en wordt hij een stoorzender in de kleedkamer. Maar bij KV Kortrijk denken ze kennelijk dat ze hem wel in het gareel kunnen houden.’

© Belga Image

We zijn zes wedstrijden ver in de competitie en het eerste trainersontslag is al een feit, dat van Karim Belhocine.

‘Het heeft nog lang geduurd. In Nederland werd de trainer van Fortuna Sittard al na drie matchen werd ontslagen. En in Duitsland de trainer van Armina Bielefeld dat naar de Tweede Bundesliga degradeerde. Bij ons werd hier en daar ook al eens geïnsinueerd dat er vragen waren over Dominic Thalhammer bij Cercle Brugge, maar dat is belachelijk. Al moet Cercle wel dringend een probleem oplossen: ze hebben geen scorend vermogen, ze missen veel te veel kansen. Zoals zaterdag tegen Zulte Waregem weer bleek.’

‘Het gaat erom dat je in een vereniging een bepaalde lijn uittekent en daaraan vasthoudt. In goede en slechte tijden. Wat dat betreft blijf ik hetzelfde herhalen: een trainersontslag is altijd een nederlaag voor die mensen die hem hebben aangesteld. Ook al zijn er slechts weinigen die dat zo ervaren.’