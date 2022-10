Westerlo vergroot degradatiezorgen van tienkoppig Kortrijk

Westerlo heeft zaterdag op de veertiende speeldag van de Jupiler Pro League de degradatiezorgen van KV Kortrijk nog wat vergroot. De promovendus profiteerde van een vroege rode kaart en triomfeerde met 0-2 in het Guldensporenstadion.

Het elftal van Jonas De Roeck glipt dankzij de overwinning de top zes van de Belgische eerste klasse binnen met 22 punten. Kortrijk bengelt nu troosteloos onderin, op de achttiende en laatste plaats, met 11 punten. De Kerels moesten in een doelpuntloze eerste 45 minuten al in de 26e minuut met een man minder verder, nadat Habib Gueye een slag uitdeelde aan Pietro Perdichizzi.

De Kemphanen buitten dat numerieke vroeg in de tweede helft uit via Nicolas Madsen (48.). De beloftevolle Deen vond eerst nog Dorian Dessoleil op zijn weg, maar jaste het leer in de rebound in het dak van het doel.

KVK slaagde er nadien niet meer in om gelijk te maken. Het was integendeel de ingevallen Nene Dorgeles (83.) die met een knappe plaatsbal Marko Ilic nog een tweede keer liet grabbelen.