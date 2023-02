Wie is Mandela Keita, de missing link bij Antwerp?

In zijn debuut voor Antwerp tegen Club Brugge maakte Mandela Keita meteen indruk. Bij de Great Old kan de gehuurde speler van OH Leuven verder bouwen aan zijn doorbraak. Portret van een van de meest beloftevolle spelers in de Jupiler Pro League.

Door Robin Maroutaeff

Als geboren Leuvenaar was het niet meer dan logisch dat Mandela Keita als talentvolle voetballer al op zijn zevende toetrad tot de academie van OH Leuven. Daar begon hij als spits, ook niet zo verwonderlijk gezien zijn postuur en uitstekende techniek. Uiteindelijk bleek hij technisch toch te goed om voorin te blijven staan en na een tijdje werd hij een aantal rijen teruggezet naar de positie van verdedigende middenvelder. Buiten één seizoen bij de jongeren van KRC Genk bracht Keita zijn hele jeugd door bij de Leuvense club en mocht er in 2021 ook zijn profdebuut maken in een lastige trip naar KV Mechelen.

Mandela moest er de geschorste David Hubert vervangen en het werd meteen duidelijk: hij was een speler om zeker voor het seizoen erop in de gaten te houden. Zeker nadat Hubert die zomer Den Dreef verliet voor een avontuur bij Zulte Waregem. De weg was vrij voor de jonge Mandela, die het seizoen 2021/22 begon als basisspeler en zich in geen tijd inpaste in de 3-4-3 van Marc Brys.

Keita viel op met zijn technische vaardigheden, vooral in de kleine ruimtes, en was alomtegenwoordig op het middenveld waar hij met zijn kracht en intensiteit een van de leiders van de ploeg werd. Zijn eerste volledige seizoen was een succes. Zo werd Keita verkozen door de OHL-fans tot Speler van het Jaar en verschillende topclubs, waaronder ook AC Milan, toonden zich erg geïnteresseerd in de jonge Belg.

Dit seizoen moest dat van de bevestiging worden, maar een vervelende voetblessure tijdens de voorbereiding gooide roet in het eten, waardoor hij de eerste drie maanden van de competitie aan zich voorbij zag gaan. Jammer genoeg voor Keita begon OHL uitstekend aan het seizoen en wanneer de jonge Belg dan terugkeerde, moest hij plaatsnemen op de bank. Een terugkeer in de basis zat er niet meteen in en Keita werd steeds ongeduldiger.

Uitstekende deal

Uiteindelijk kreeg hij nog zijn kans in de eerste twee wedstrijden van Leuven in 2023, maar daar leek hij geen indruk te hebben gemaakt op de coach. Daarna kwam hij geen enkele keer meer in actie. Hoewel Brys hem niet meer nodig leek te hebben, meldden enkele clubs zich in januari voor de Belgische youngster. Onder meer op Antwerpcoach Mark van Bommel had Keita begin dit jaar wel indruk gemaakt. De Nederlander zag in Keita het ideale profiel om het vertrek van Radja Nainggolan beter op te vangen.

Keita was het ontbrekende puzzelstukje bij Antwerp. © Belga Image

Van Bommel kreeg in het absolute slot van de wintermercato zijn zin met de komst van Keita op huurbasis met aankoopoptie. Op die manier sloot Antwerp een deal met een laag risico voor een speler die het al langer volgde. ‘Het kwam ons goed uit dat Mandela aan de kant stond bij Leuven’, vertelde de Nederlandse coach. ‘We grepen de kans om hem over te nemen met beide handen. Mandela stond al een tijdje op onze radar.’

Van Bommel, op zoek naar een nieuwe middenvelder en zich bewust van het gebrek aan agressiviteit van zijn team, koos uiteindelijk voor Mandela Keita. Met de blessures van Alhassan Yusuf, Faris Haroun en Pieter Gerkens, gecombineerd met de schorsing van Calvin Stengs, zag Mandela zijn kans schoon om zich meteen te laten zien bij Antwerp. Zondag tegen Club moest hij naast Vermeeren (17) en Ekkelenkamp (22) voor kracht zorgen en het Brugse middenveld onschadelijk maken. Missie volbracht voor de Antwerpse nieuwkomer want Hans Vanaken en Mats Rits, twee spelers met bakken ervaring, konden niets laten zien in de topper.

Na de wedstrijd was Van Bommel zeer te spreken over de jonge Belg: ‘Mandela heeft nog maar twee keer met ons getraind, maar dat was tegen Club niet te merken. Ik had het gevoel dat hij klaar was.’ Zijn debuut voor Antwerp en meteen ook zijn eerste volledige wedstrijd van het seizoen, werd dus een voltreffer. Is Keita nu echt vertrokken?