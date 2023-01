Wouter Vandenhaute zet stap terug en wordt ‘niet-uitvoerend voorzitter’ van Anderlecht

Wouter Vandenhaute is niet langer uitvoerend voorzitter van Anderlecht. Dat maakte paars-wit zaterdag bekend in een persbericht. Hij zet zijn mandaat als uitvoerend voorzitter om in een mandaat als niet-uitvoerend voorzitter.

De dagelijkse leiding komt in handen van twee CEO’s. Kenneth Bornauw neemt het niet-sportieve gedeelte voor zijn rekening. De Deen Jesper Fredberg, de nieuwe sportief directeur, is de sportieve baas.

Vandenhaute riep vrijdagnamiddag na aanhoudende onrust onder de supporters de Raad van Bestuur samen. Daarin besliste hij een stap terug te zetten.

De Raad van Bestuur betreurde de commotie van de voorbije dagen rond de positie van hoofd jeugdopleidingen Jean Kindermans. ‘De bestuursleden onderschrijven ondubbelzinnig het belang van de jeugdacademie voor de club en de verdiensten van Jean Kindermans, alsook de nood om te blijven vernieuwen’, legde de Brusselse club uit. ‘Binnen deze ambitie is het de intentie van de club om samen met Jean Kindermans verder te werken aan de toekomst van Neerpede.’

Anderlecht gaf tot slot nog aan dat ‘ondanks een zware week voor iedereen die de club een warm hart toedraagt’ de Raad van Bestuur, de aandeelhouders en het management op één lijn zitten voor wat betreft de toekomst van de club. ‘De club hoopt dat ook de supporters de rangen zullen sluiten en als één man achter de club blijven staan.’

Eerder deze week eisten meerdere supportersverenigingen van Anderlecht in een gezamenlijke mededeling het ontslag van Wouter Vandenhaute als voorzitter.

Communicatie

‘Ik vrees dat ik tot de conclusie moet komen dat ik over mijn visie niet goed, onvoldoende, of zelfs niet heb gecommuniceerd. Dat is mijn fout en mijn verantwoordelijkheid’, zei een openhartige Vandenhaute zaterdag.

‘Afgelopen zondag (tegen Union, nvdr.) waren onze supporters fantastisch’, gaf de Anderlecht-voorzitter aan. ‘Dat is het publiek dat we nodig hebben om ons voetbal te kunnen spelen. Als die mensen dan kritiek hebben, gefrustreerd en ontgoocheld zijn, dan komt dat gewoon keihard binnen.’

Vandenhaute gaf toe een fout te hebben gemaakt in de communicatie over zijn visie als clubleider. ‘Ik hoor dat een deel van onze supporters mij een gebrek aan visie verwijt. Ik vrees dat ik tot de conclusie moet komen dat ik daarover niet goed, onvoldoende, of zelfs niet heb gecommuniceerd. Dat is mijn fout en mijn verantwoordelijkheid. Want voor mij is die visie over Anderlecht helder. Wij moeten een club zijn die mooi en modern voetbal brengt, die zijn matchen wint, met jonge spelers, met jonge coaches. Ik wil dat wij ook een club zijn die breed ingebed is in de maatschappij. Dat is ook een van de redenen waarom we zo vol voor het vrouwenvoetbal gaan. Ik denk dat wij ook een club moeten zijn die zijn supporters heel hard au sérieux neemt.’

‘Niemand is groter dan de club’, zei hij nog. ‘Ik wil mezelf in vraag stellen. En ik hoop dat we nu de rangen kunnen sluiten en met z’n allen weer achter de club kunnen gaan staan.’ Vandenhaute volgde Marc Coucke op als voorzitter van Anderlecht eind mei 2020.

Lees verder onder het statement van Vandenhaute.



Neerpede en Kindermans

Vandenhaute kwam ook terug op de zaak-Jean Kindermans. Het hoofd jeugdopleidingen van paars-wit zou volgens verschillende mediaberichten moeten vertrekken. Wouter Vandenhaute gaf aan de komende jaren te willen blijven werken met Kindermans. ‘We hopen dat hij deel zal uitmaken van de toekomst.’

Vandenhaute begon zijn hoofdstuk over de paars-witte jeugdopleiding met een scherpe noot. ‘Als het gaat over Neerpede, moeten we kritisch naar onszelf durven kijken. Ik denk dat we met Neerpede een aantal stappen moeten zetten. Neerpede was 15 jaar geleden ver voor op de meeste academies. Er is fantastisch werk geleverd, en tot op vandaag wordt er zeer goed gewerkt. Maar we moeten ervoor zorgen dat we de voorsprong die we vandaag hebben niet verliezen.’

‘Daarom moeten we dringend een aantal vernieuwingen doen. In de eerste plaats moeten we naar onze infrastructuur kijken, want daar lopen we gewoon achter. Daar moeten we werk van maken en oplossingen voor zoeken, en daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben daar geld voor uitgetrokken.’

Jean Kindermans staat ruim zestien jaar aan het hoofd van Neerpede, maar zou zijn vooropzeg hebben gekregen van het bestuur. ‘Hij is altijd heel belangrijk geweest in het verhaal van Neerpede’, gaf Vandenhaute toe. ‘Hij is de architect van dat verhaal, en we willen ook graag met Jean verder werken. We hopen dat hij ook deel zal uitmaken van de toekomst. Ik hoop dat in de komende periode Jean en Jesper (Fredberg, red.) tot een vernieuwde overeenkomst kunnen komen.’