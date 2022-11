Wouter Vrancken tot 2026 bij leider KRC Genk

KRC Genk en trainer Wouter Vrancken gaan de komende vier jaar verder samenwerken. Dat nieuws werd dinsdagochtend bekendgemaakt op een persmoment bij de Limburgse club.

De combinatie van KRC Genk met Vrancken is een gouden combinatie. Dat blijkt niet alleen uit de resultaten maar ook door de sfeer die er in Genk heerst. KRC Genk ziet meerdere redenen om het contract van onbepaalde duur van Vrancken om te zetten in een contract dat tot 2026 zal lopen. ‘De eerste reden is dat we zeer tevreden zijn met de sterke heenronde’, zo zei voorzitter Peter Croonen bij aanvang van het persmoment. ‘Maar misschien belangrijker is de vaststelling dat we dit combineren met een krachtige mentaliteit en focus op de volgende wedstrijd en daar proberen het beste van te maken, wat zorgt voor de winnaarscultuur.’

Daarnaast zijn ook de tweede plek in de G5-ranking en het feit dat de club zijn trainer de middelen en mensen wil geven om de nodige stappen te zetten en om in te zetten op jong talent doorslaggevend. ‘Ten slotte werken wij graag met toppers. Een volgende stap zien we liefst naar het buitenland’, aldus de voorzitter.