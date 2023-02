Yorbe Vertessen: ‘Het telefoontje van Van Bommel heeft me niet van gedachten doen veranderen’

Yorbe Vertessen, voor een half seizoen gehuurd van PSV, moet bij Union het vertrek van Dante Vanzeir opvangen en wil zijn doorbraak forceren in de hoofdstad. Onze collega’s van Eleven spraken hem een eerste keer.

En of hij nu al geliefd is bij de supporters. Yorbe Vertessen is nog maar een dikke week Unionspeler, maar wordt nu al op handen gedragen door de fans. Dat was al meteen duidelijk na de zege op Antwerp in de beker, waarna Vertessen buiten het stadion met hen ging dansen. ‘Ik was na de match nog iets gaan drinken met mijn ouders en ging ook met hen terug naar huis. Maar we moesten nog wachten op een busje van de club die ons bij de auto zou brengen. We passeerden daarbij voorbij de fans en die namen me vast en begonnen te dansen. Ik deed dan maar mee.’

Vertessen en Union, het is dan ook een goeie match volgens de jonge Belg. ‘Dit is een warme club. Ik denk dat dat echt bij mij past. Mijn opvoeding was ook zo. Ik ben van nature een nederige jongen en geniet dan ook van zo’n momenten. Ik denk dus wel dat ik hier goed ben terechtgekomen.’

Nadat Vertessen vorig seizoen aan zijn doorbraak werkte bij PSV, viel die na de vorige zomer wat stil. Tot aan de wintermercato kwam hij maar aan 13 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde. Zowel Vertessen als de club gingen op zoek naar een oplossing en kwamen daarbij uit bij Union, al wou Antwerpcoach Mark van Bommel daar nog een stokje tussen steken. ‘Ik heb inderdaad nog met hem gebeld, maar mijn besluit stond toen al vast. Dat telefoontje heeft daar niets meer aan veranderd. Union sprak me meer aan door het spel en omdat het nog op drie fronten speelt met de strijd om de titel, de beker en de Europa League.’

Titel en dan Rode Duivels

In die drie competities wil Vertessen ook schitteren met de Brusselse club. ‘De titel pakken is hét doel, maar ook de beker willen we pakken. En dan hopelijk zo ver mogelijk raken in de Europa League, natuurlijk. Hopelijk loten we daar ook een mooie naam, zodat we ons aan heel Europa kunnen laten zien.’

Van daaruit wil Vertessen doorstromen naar de Rode Duivels, nadat hij bij de beloften zich al meermaals liet zien. ‘Ik heb geen datum voor ogen wanneer ik absoluut bij de Rode Duivels wil zitten, gewoon zo snel mogelijk. Dat kan na dit half jaar zijn of over enkele seizoenen, maar is wel mijn bedoeling om erbij te raken. Ik denk dat ik nu nog te weinig heb laten zien om opgeroepen te kunnen worden. Eerst moet ik meer laten zien wat ik in me heb en van daaruit wil ik stappen maken.’

Bekijk het volledige interview op de site of de app van Eleven.