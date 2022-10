Zes op achttien voor Antwerp na nieuwe nederlaag in Charleroi

Antwerp heeft zondagavond de slotwedstrijd van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) verloren op bezoek bij Sporting Charleroi.

Bij Charleroi werd vorig weekend Edward Still aan de deur gezet na een reeks zwakke resultaten en het zorgde ervoor dat de Carolo’s toch wat scherper voor de dag kwamen, met Frank Defays als interim-coach. Net voorbij het halfuur leverde dat ook de voorsprong op. Na een uitstekende combinatie tussen Isaac Mbenza en Adem Zorgane kwam het leer in de voeten van Nadhir Benbouali, die maar binnen te schuiven had: 1-0. Vooral na de pauze volgde er een Antwerpse belegering op Mambourg, maar de thuisploeg kraakte niet. Mits wat geluk, want diep in de toegevoegde tijd kopte Antwerp-spits Vincent Janssen nog op de lat en ging zijn daaropvolgende omhaal maar nipt naast.

De Carolo’s konden zo een eerste competitiezege boeken sinds 2 oktober, toen er met 0-1 gewonnen werd op het veld van RSC Anderlecht. Nadien volgden drie nederlagen en een gelijkspel. Dankzij de driepunter schuiven ze in de stand op naar een met RSCA en Cercle gedeelde tiende plaats, met negentien punten. Antwerp zit intussen al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Na een historische seizoensstart waarin liefst negen zeges op rij geboekt werden, volgde er nadien amper zes op achttien en meer recent drie op twaalf.

In de stand verliezen ze zo de greep op koploper Racing Genk, dat vrijdag KV Mechelen vakkundig met 3-1 opzij zette en intussen met 40 punten autoritair leider is. Antwerp volgt met zeven punten minder op de tweede plaats en voelt intussen de hete adem van landskampioen Club Brugge en vicekampioen Union in de nek. Beide teams wonnen deze speeldag en tellen nog amper één puntje minder dan The Great Old.