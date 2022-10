Heeft ‘Operatie Propere Handen’ écht iets veranderd in het wereldje? Dat vroegen we aan enkele sleutelfiguren. Vandaag: Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic.

‘Sinds oktober 2018 is er een iets grotere bewustwording na wat er in het verleden is misgegaan. Er was sprake van een zeer grote normvervaging. In de Belgische voetbalwereld is men voorzichtiger geworden.

‘Maar het is ook maar België. In het buitenland, en zeker als je wat zuidelijker gaat, zijn nog volop makelaars aan het werk op een manier waar je veel vragen bij kan stellen. Zij krijgen commissies waarvan je je kan afvragen of ze in het voordeel zijn van de speler. Wij hebben een afdeling sportrecht en krijgen wel eens vragen van Belgische clubs over dat soort praktijken. We adviseren dan om niet in zee te gaan met dat soort makelaars.

‘Dat kan op termijn wel een concurrentieprobleem worden als dat onevenwicht blijft. Het kan in de toekomst onmogelijk worden om bepaalde spelers naar hier te halen, terwijl dat vroeger wel kon. In veel van die zuidelijke landen is voetbal nog een pak belangrijker dan bij ons. En in landen waar voetbal tot een religie is verheven, zullen de overheden twee keer nadenken voor ze ingrijpen.

‘Wat de wetgeving in België betreft, valt het Belgische voetbal nu onder de antiwitwaswet waaraan ook de financiële wereld, de vastgoedmarkt en de diamantsector sinds 2017 zijn onderworpen. Het is een goede beslissing geweest om dat uit te breiden naar het voetbal. De clubs passen het wel nog niet allemaal tot op de letter toe, maar dat zal verbeteren wanneer justitie er ook aandacht voor zal krijgen.

Bestuurders of eigenaars die betrokken zijn in een gerechtelijk onderzoek zouden als verdachten een stap terugzetten als ze actief zijn. Dat gebeurt nu in het voetbal niet.’ Kris Luyckx

Sterk signaal

‘Wat wel zo is: de clubs zijn de dans ontsprongen in de Operatie Propere Handen. Justitie heeft gekozen om de vennootschappen niet te vervolgen, dat zou in andere sectoren in het geval van dit soort fraude zeker wel het geval geweest zijn. Ik veronderstel dat de afweging van het parket geweest is: als we ook de betrokken clubs meenemen, dan zou dat wel eens het einde van de voetballerij kunnen betekenen. We zouden alleszins niet dezelfde competitie hebben als nu. Ik denk dat het voor een club als Antwerp zuur moet zijn om de concurrentie aan te gaan met bijvoorbeeld Club Brugge dat volgens het openbaar ministerie heeft meegedraaid in het fraudecircuit.

‘Ik kom wel eens op het voetbal en de vraag die ik het vaakst hoor is: er komt niks meer van zeker? Er zal zeker nog iets van komen, verzeker ik de mensen dan. Ik verwacht dat het eind dit jaar, begin volgend jaar duidelijk zal zijn wie van de 57 verdachten (zie kader, nvdr) die in de Operatie Propere Handen in opspraak zijn gekomen, zich zullen moeten verantwoorden voor de rechtbank. Dan zal het dossier een nieuw momentum krijgen. En dat zal een sterk signaal zijn voor de mensen die nu aan het roer staan van voetbalclubs om voorzichtig te blijven.

‘Opnieuw is er hier een verschil met andere sectoren. Bestuurders of eigenaars die betrokken zijn in een gerechtelijk onderzoek zouden als verdachten een stap terugzetten als ze actief zijn. Dat gebeurt nu in het voetbal niet.

Kris Luyckx: ‘De Belgische voetbalbond heeft een kans gemist om doortastend op te treden. Ze dachten dat ze het wel zouden oplossen.’ © BELGAIMAGE

Gemiste kans

‘De Belgische voetbalbond heeft dus een kans gemist om doortastend op te treden. Ze waren noch juridisch, noch administratief voldoende voorbereid om die zaak tuchtrechtelijk deftig af te handelen, hoewel mijn cliënt Dejan Veljkovic ook tegenover de voetbalbond open kaart wilde spelen. Dat hebben ze geweigerd. Ze dachten dat ze het wel zouden oplossen. We hebben nog een schadeclaim in de kast liggen voor het prutswerk dat ze gedaan hebben. Ze hadden ook via de licentiecommissie makelaars kunnen aanpakken, maar dat is ook niet gebeurd. Daar zie je de corporatistische reflex van bestuurders. Er zijn mensen die in opspraak gekomen zijn die belangrijke functies hebben/hadden bij de voetbalbond. En daarom wilden ze dat potje dichthouden.

‘Met Veljkovic gaat het intussen goed. Hij realiseert zich dat het in België zeer moeilijk zal zijn om opnieuw aan de slag te gaan. Hij probeert in het buitenland terug voet aan de grond te krijgen. Maar zijn familie (vrouw, broer en vader, nvdr) wordt nog vervolgd. Dus dat is momenteel zijn grootste zorg.’

