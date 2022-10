KV Oostende zet coach Yves Vanderhaeghe aan de deur

Yves Vanderhaeghe is maandag ontslagen als trainer van KV Oostende. KVO geeft op haar website aan op korte termijn te zullen communiceren over zijn opvolger. Verschillende media brachten maandag al uit dat Dominik Thalhammer klaar zou staan om hem op te volgen. De 52-jarige Oostenrijker werd zelf half september aan de deur gezet bij Cercle Brugge.

De kustploeg staat na vijftien speeldagen op de veertiende plaats in de hoogste voetbalklasse met 14 punten, amper drie meer dan rode lantaarn Zulte Waregem. Afgelopen weekend verloor KVO met 4-2 op het veld van kampioen Club Brugge. Een week eerder werd de degradatietopper tegen Essevee wel gewonnen (2-1).

‘Eerst en vooral wil ik Yves bedanken voor zijn harde werk dat hij hier geleverd heeft’, zei CEO Gauthier Ganaye in een reactie. ‘Hij zal ook in de toekomst altijd welkom blijven op KVO. Zo’n beslissing nemen is nooit makkelijk maar na 15 wedstrijden maakten we een evaluatie en we vonden dat de prestaties te veel bergaf gingen sinds onze degelijke seizoensstart. We vonden dat nu het juiste moment was om deze beslissing te nemen om zo een nieuwe impuls te geven aan onze spelersgroep én een nieuwe dynamiek te creëren voor de rest van het seizoen.’

De 52-jarige Vanderhaeghe was bezig aan zijn tweede termijn op de bank van Oostende. Hij nam in februari over van de Duitser Alexander Blessin, die naar Genoa vertrok, en loodste de kustboys vorig seizoen naar een twaalfde plaats in de eindstand.

De oud-middenvelder en Rode Duivel trainde Oostende een eerste keer tussen mei 2015 en september 2017. Ook toen werd de West-Vlaming ontslagen.

Yves Vanderhaeghe is al de achtste trainer die dit seizoen wordt ontslagen in de Jupiler Pro League. Naast Thalhammer werden ook Karim Belhocine (Kortrijk), Danny Buijs (KV Mechelen), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen), Felice Mazzu (Anderlecht) en José Jeunechamps (Seraing) door hun werkgever aan de deur gezet.