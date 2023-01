SK Torhout speelt al twee jaar zonder eerste ploeg: ‘Ons motto is: alles in het teken van de jeugd’

Veel geld in een eerste ploeg steken, is in deze tijden niet meer leefbaar, vindt men bij de West-Vlaamse amateurclub.

In 2021, in volle coronacrisis, besliste het vorige bestuur van SK Torhout om de eerste ploeg op te doeken en de focus volledig te leggen op de jeugd. De 40-jarige advocaat Maarten Willaert, die nog maar van begin dit seizoen voorzitter van de club, wil die lijn doortrekken.

‘De eerste bekommernis bij SK Torhout is de jeugd en de financiële gezondheid van de club. Er zijn tijden geweest dat zo goed als alle inkomsten van de jeugdcategorieën naar de eerste ploeg gingen en dat is geen gezonde situatie gebleken.’

‘Ik krijg wel vaak de vraag wanneer er weer een eerste ploeg komt, maar ik denk dat de gouden jaren voorbij zijn en dat het niet meer leefbaar is om veel geld in een eerste elftal te steken. Ik ben van mening dat we in de laagste provinciale afdelingen weer meer naar het échte voetbal zullen gaan, waar spelers voetballen uit liefhebberij en niet om geld te verdienen. In de jaren 2000 had SK een bestuur dat de tekorten bijpaste, maar dat is alleszins niet onze bedoeling.’

Het nieuwe bestuur van SK Torhout, met onder meer jeugdcoördinator Ruben Laplasse (helemaal links) en voorzitter Maarten Willaert (derde van rechts). © KOEN BAUTERS

Recette in de kantine

Willaert ziet nog een andere reden om niet meteen weer met een eerste ploeg te staren: ‘Als er op een zaterdag een aantal jeugdmatchen op ons terrein gespeeld worden, zal de recette in de kantine hoger liggen dan wanneer een eerste ploeg er zou spelen. Een eerste ploeg is nu eenmaal een financieel risico, dus dat zit er wat mij betreft niet meteen aan te komen. Maar zeg nooit nooit.’

In de nabije toekomst wil men bij SK Torhout vooral terug naar een volwaardige jeugdafdeling, want op dit moment is er geen U15- en geen U17-ploeg omdat er in het verleden een aantal spelers en trainers vertrokken zijn. Jeugdcoördinator Ruben Laplasse: ‘We hopen binnen vier jaar dat hiaat weggewerkt te hebben.’ Ook voor hem is een eerste ploeg geen prioriteit. ‘Mocht er ooit terug één komen, dan blijft het motto van SK: alles in het teken van de jeugd.’

