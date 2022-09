‘Mister Michel’ Verschueren overleden: ‘Hij wist steeds wat Anderlecht nodig had’

Anderlecht en bij uitbreiding het Belgisch voetbal zijn een monument kwijt. Michel Verschueren is overleden. Hij werd 91 jaar. Als manager van de Brusselse club viel hij op met een strak beleid en straffe uitspraken. Bruno Govers, oud-journalist van Sport/Voetbalmagazine en verantwoordelijk voor de perstribune in het Astridpark, blikt terug op de rijke loopbaan van ‘Mister Michel’.

Michel Verschueren was general manager van Anderlecht van 1981 tot 2003. Het waren succesjaren voor de Brusselse club, in schril contrast met vandaag, want samen met voorzitter Constant Vanden Stock behaalde Verschueren met Anderlecht elf landstitels en drie Europacupfinales.

Zijn carrière was hij gestart als conditietrainer bij Eendracht Aalst. Hij is dan 26 jaar en heeft nieuwe ideeën meegenomen van het ‘Sportkot’ in Leuven. De toenmalige voorzitter van Anderlecht, Albert Roosens, had Verschueren in het vizier en haalde hem naar Anderlecht. ‘Op het vlak van fysieke training was Verschueren een pionier’, vertelt Bruno Govers, voormalig Anderlechtwatcher voor Sport/Voetbalmagazine. ‘Hij heeft het trainen op uithouding en weerstand in het Belgisch voetbal geïntroduceerd. Intervaltraining was zijn stokpaardje. Paul Van Himst zei ooit dat hij een krak was in het afbeulen van de spelers.’

Werkbeest

Na een ‘transfer’ naar een andere Brusselse club, RWDM, wordt Verschueren voor het eerst manager. En ook in die functie verzet hij de bakens. Dat ging niet onopgemerkt voorbij in de kantoren van Anderlecht en in 1980 haalt paars-wit hem terug. Het gouden duo Constant Vanden Stock-Michel Verschueren is geboren.

Muchel Verschueren met zijn zoon Michael © Belga Image

‘Michel was een echt werkbeest’, zegt Govers. ‘Hij was de eerste die in het stadion aankwam en de laatste die vertrok. Toenmalig trainer Tomislav Ivic is hem Mister Michel beginnen noemen.’

En wanneer Mister Michel iets wilde, dan kreeg hij het ook. Elke speler of trainer die het goed deed bij de tegenstander maakte kans om het volgende seizoen voor paars-wit te spelen. ‘Zijn motto was verdeel en heers. Hij verzwakte de tegenstander en versterkte zijn eigen ploeg, maar betaalde er ook goed voor’, gaat Govers verder. ‘Zo haalde hij spelers als Bruno Versavel, Marc Emmers en Philippe Albert, en ook trainer Aad de Mos bij KV Mechelen dat toen grote successen had behaald en onder meer Europacup II won.’

Andere grote namen die Verschueren naar Anderlecht haalde, waren Juan Lozano, Luc Nilis, Marc Degryse, Enzo Scifo en Pär Zetterberg. Toch was er soms twijfel over zijn voetbalkennis. ‘Hij wist wel waarover hij het had’, zegt Govers. ‘Zo heeft hij Adri van Tiggelen ontdekt. Hij wist steeds wat Anderlecht nodig had.’

Inspiratie uit de States

Verschueren investeerde niet alleen in spelers, maar ook in een stadion. ‘Inspiratie heeft hij opgedaan bij Cosmos New York in de VS’, zegt Govers. Wanneer het Constant Vanden Stockstadion in 1983 wordt ingehuldigd, is wereldster Diego Maradona de eregast. Het is de eerste voetbaltempel in België met ruimte voor loges en business seats die nog steeds een belangrijke bron van inkomsten zijn.

© Belga Image

Nooit zat Verschueren verlegen om een boude uitspraak. ‘Stakers zijn luieriken’, is er eentje dat hem lang heeft achtervolgd. Na die uitschuiver in het BRTN-programma Morgen Maandag in 1993 excuseert hij zich bij enkele Anderlechtsupporters die gestaakt hadden in de Renaultfabriek in Vilvoorde.

De band van Verschueren met de supporters was bijzonder. Govers: ‘De Anderlechtaanhang is altijd kritisch geweest en Michel ging vaak naar de spionkop toe om ze te kalmeren wanneer het niet goed ging. Dat lukte altijd want het respect voor hem was enorm.’

Tweets

Afscheid nemen deed hij in 2003. Tussen hem en zijn opvolger Herman Van Holsbeeck boterde het niet. De laatste dagen van de samenwerking riep Van Holsbeeck tegen Verschueren, die hij als een schoonmoeder zag: ‘Nu is het genoeg en vlieg je naar de andere kant van het stadion.’

Anderlecht verlaten viel hem zwaar, maar Verschueren was mee met zijn tijd en liet zich nog regelmatig horen op Twitter met een rijmpje zo nu en dan. ‘Vincent, blijf momenteel waar je bent en iedereen is content’, schreef hij wanneer Kompany genoemd werd als mogelijke bondscoach.

Enkele maanden geleden, in mei, verloor Verschueren zijn vrouw Marie-Louise Susic. ‘Ik ben alles kwijt, dat moet ik accepteren’, zei hij daarover het voorbije weekend in Het Nieuwsblad. Dat Anderlecht het de laatste jaren zo moeilijk heeft, viel Verschueren zwaar. ‘Anderlecht is zoals de CVP, die komen altijd terug, zei hij steeds’, besluit Govers.