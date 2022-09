OHL geraakt niet verder dan gelijkspel tegen tienkoppig KV Mechelen

OH Leuven heeft zaterdagnamiddag zijn opmerkelijk seizoensbegin in de Belgische voetbalcompetitie met een gelijkspel voortgezet. Op de negende speeldag geraakten de Leuvenaars op verplaatsing niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen een tienkoppig KV Mechelen. OHL blijft wel vijf matchen op rij ongeslagen.

Mechelen en OHL vonden dit seizoen vlot de weg naar doel. Voor de wedstrijden troffen ze beiden al 16 keer raak. Van die offensieve drang viel tijdens de eerste periode maar weinig op te merken. Zowel Malinwa als de bezoekers uit Leuven brachten weinig kwaliteit en kregen geen tempo in de wedstrijd. In de plaats eiste de VAR een hoofdrol op. Die veegde rond het kwartier eerst een doelpunt van de thuisploeg en vervolgens een doelpunt van de bezoekers van het bord. Tweemaal luidde de overtreding buitenspel. Mechelen-middenvelder Alessio Da Cruz zorgde voor een laatste stroomstoot in de eerste helft. De Braziliaan mocht vijf minuten eerder dan de rest gaan douchen na een drieste tackle op de hakken van de Leuvense aanvoerder Mathieu Maertens.

Ook na de rust bleef het tempo in de wedstrijd laag. OHL speelde met een man meer, maar wist zijn numerieke overtal niet uit te buiten. In de plaats was het thuisploeg Mechelen die het dichtst bij de voorsprong kwam. Julien Ngoy leverde een prima voorzet af, maar verdediger Valentin Cojocaru belette Rob Schoofs een vrijstaande kans. Twintig minuten voor affluiten lieten de supporters hun ongenoegen blijken over de kwaliteit van de wedstrijd. Scheidsrechter Bert Put vond onder meer een aansteker op het veld en legde de wedstrijd even stil. In het slot van de wedstrijd claimde OHL een penalty na een vermeende fout op spits Mario Gonzalez, maar scheidsrechter Put had geen oor voor de Leuvense smeekbeden. Eindstand Achter De Kazerne: 0-0.

OHL is bezig aan een opmerkelijk seizoen en staat voorlopig op de vierde plek in de stand. Met 17 punten volgt het achter leider Antwerp, Genk en Club Brugge. KV Mechelen telt 11 punten en wisselt zijn tiende plaats met nummer negen Anderlecht. De Brusselaars krijgen zondag wel nog Kortrijk over de vloer.

Zulte Waregem krijgt later op de avond Sint-Truiden op bezoek in het Regenboogstadion (18u15). Tegelijkertijd trappen ook Charleroi en Westerlo hun wedstrijd op gang. De topper KRC Genk-AA Gent is de laatste wedstrijd van de dag (20u45).