Onrust bij Club Brugge: training gaat niet door, bestuur pleegt overleg

De spelers van Club Brugge hebben donderdag, een dag na de 1-4 bekernederlaag tegen Sint-Truiden, niet getraind.

De bekeruitschakeling van woensdag hakte er stevig in bij Club Brugge. De geplande training van donderdag zou niet zijn doorgegaan. Intussen zou er op bestuurlijk vlak druk beraadslaagd worden. Het is nog onbekend of coach Carl Hoefkens moet vrezen voor zijn job.

Maandag, op tweede kerstdag, speelt blauw-zwart al opnieuw, in de Jupiler Pro League tegen OH Leuven.

De blamage van woensdag tegen STVV toont nog maar eens het seizoen met twee gezichten van Club Brugge aan. In de Champions League schitterde blauw-zwart met een tweede plaats in groep B en de historische kwalificatie voor de tweede ronde. Maar in België loopt het veel moeizamer. Club is na 17 speeldagen pas vierde in de Jupiler Pro League, op dertien punten van koploper Racing Genk. In de Croky Cup eindigde het parcours woensdag.