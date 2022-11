Ook vrouwenvoetbal krijgt vanaf herfst 2023 Nations League

Het Uitvoerend Comité van de UEFA heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Nations League bij de vrouwen. Die heeft invloed op de kwalificaties voor het EK van 2025 en WK van 2027.

Dat heeft de Europese voetbalfederatie gemeld.

De veranderingen komen er na uitgebreid overleg van een werkgroep rond landencompetities met vertegenwoordigers van verschillende nationale bonden en volgen op een aanbeveling van een UEFA-comité dat zich bezighoudt met vrouwenvoetbal.

Nations League

Grootste nieuwigheid is de invoering van een Nations League, naar het voorbeeld van het mannenvoetbal, die in de herfst van 2023 start.

In deze Nations League worden de landen onderverdeeld in drie divisies op basis van hun UEFA-ranking. Divisies A en B bestaan elk uit zestien teams verdeeld over vier groepen van vier. De overige landen komen in divisie C uit.

Binnen elke groep bekampen de landen elkaar in thuis- en uitwedstrijden. Na afloop van de groepsfase kunnen landen promoveren naar een hogere divisie of degraderen naar een lagere divisie. De vier groepswinnaars van de A-divisie spelen een Final Four.

EK- en WK-kwalificaties

De nieuwe Nations League heeft ook invloed op de kwalificaties voor het EK 2025 (en nadien het WK 2027). De kwalificaties, die starten in de lente van 2024, vinden plaats volgens hetzelfde systeem en verloop als de Nations League (met een onderverdeling in drie divisies). De resultaten van de Nations League bepalen in welke divisie een land uitkomt.

Na afloop van deze kwalificatiegroepsfase plaatsen de acht beste landen van de A-divisie zich voor het EK. De overige tickets gaan naar landen die zich via de barrages, waarvan de eindstand in de verschillende divisies de samenstelling bepaalt, kunnen plaatsen. Op basis van die eindstand worden ook de divisies voor de komende Nations League-editie samengesteld.

Investeren

‘Ik heb deze zomer gezegd dat we zouden blijven investeren in vrouwenvoetbal, en dat doen we ook’, reageert UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. ‘Na het historische EK is het nu tijd om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen.

‘We hebben een open, competitief en doorlopend systeem opgebouwd waarin elke wedstrijd ertoe doet. Ik ben ervan overtuigd dat dit formaat alle Europese nationale bonden zal helpen en de droom om zich te kwalificeren voor een groot internationaal toernooi levend zal houden.’