Pro League kondigt maatregelen aan na racistische gezangen bij Beerschot

De Pro League kondigt maatregelen aan na de racistische gezangen van Beerschot-aanhangers, zaterdagavond tijdens de uitwedstrijd bij RWDM (2-0) op de achtste speeldag in de Challenger Pro League.

Pro League-CEO Lorin Parys veroordeelde de denigrerende actie en liet weten het incident niet zomaar te laten passeren. ‘Dit is gewoon oliedom’, tweette hij zondag. ‘De bondsprocureur gaat aan de slag op basis van het wedstrijdverslag. Er is contact opgenomen met Beerschot en er volgt een meeting met de supporters. De Pro League zal ondersteunen, maar ook strikt opvolgen’, klonk het verder.

‘Wij veroordelen racistische gezangen in en rond onze stadions’, liet de Pro League weten. ‘De Pro League heeft bij Beerschot reeds aangedrongen op een gesprek met de betrokken fans. Voor racisme is er geen plaats. Maatregelen zullen dan ook genomen worden.’

Het is niet het eerste incident met de Beerschot-aanhang. In december vorig jaar circuleerden beelden op sociale media waarop te zien was hoe er nazistische en anti-joodse slogans werden geroepen. De Antwerpse politie opende toen een onderzoek naar aanleiding van het voorval.