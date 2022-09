Red Flames treffen Portugal in WK-play-offs

De Red Flames (FIFA 19) nemen het op in en tegen Portugal (FIFA 27) in de eerste ronde van de play-offs voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat blijkt uit de loting van vrijdag in het Zwitserse Nyon.

Slaagt het team van Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland (FIFA 14) in de tweede ronde. De play-offs worden afgewerkt op 6 (eerste ronde) en 11 oktober (tweede ronde). In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd.

De Belgische voetbalvrouwen eindigden met 22 punten op de tweede plaats in groep F. Noorwegen won de poule met 28 punten en verzekerde zich zo van een WK-ticket.

Portugal eindigde in groep H met 22 punten op de tweede plaats, achter Duitsland (27 ptn). In maart 2020 speelden de Flames voor het laatst tegen Portugal, in een vriendschappelijke wedstrijd haalde België het met 1-0. In de kwalificaties voor het WK 2019 wonnen de Belgen met 0-1 in Portugal, in Leuven werd het 1-1. Portugal verving op het voorbije EK Rusland. Het werd laatste in een poule met Zweden, Nederland en Zwitserland. België strandde in de kwartfinales nipt tegen Zweden.

Op het afgelopen EK speelde België 1-1 gelijk tegen IJsland, dat de groepsfase niet wist te overleven. Enkel de beste drie nummers twee plaatsten zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken. In de rankings van de nummers twee werd België vijfde. Zwitserland, IJsland en Ierland mogen de eerste ronde overslaan.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich meteen voor het WK. De nummer drie mag zich opmaken voor intercontinentale play-offs. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.

‘Fifty-fifty’

‘Onze kansen zijn fiftyfifty’, reageerde bondscoach Ives Serneels vrijdag na afloop van de loting. ‘Iedereen had natuurlijk graag zo veel mogelijk thuis gespeeld’, aldus Serneels. ‘We moeten naar Portugal, we kennen dat team nadat we verschillende keren tegen hen hebben gespeeld. Die wedstrijden waren altijd heel close. 1-0 winst, 1-1,… Het is een groeiende ploeg in het vrouwenvoetbal, met heel talentvolle jeugd. Portugal is zo wel een beetje te vergelijken met de Red Flames. Maar op 6 oktober willen we die wedstrijd winnen.’

Slaagt het team van Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland (FIFA 14) in de tweede ronde. Op het afgelopen EK speelde België 1-1 gelijk tegen IJsland, dat in tegenstelling tot de Flames de groepsfase niet wist te overleven. ‘Toen dacht iedereen te snel dat IJsland zomaar te verslaan was. We weten dat het een heel stug team is met heel veel individuele kwaliteiten. We zullen klaar moeten zijn, willen we het WK halen’, besloot Serneels.