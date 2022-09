Red Flames willen zich in Armenië verzekeren van barrageticket

De Red Flames willen dinsdag (18u30) in Jerevan tegen Armenië, de rode lantaarn in groep F, een ticket veroveren voor de barrages voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Na de 0-1 nederlaag van vrijdag tegen Noorwegen in een uitverkochte Den Dreef in Leuven is rechtstreekse kwalificatie voor het WK niet meer mogelijk voor het team van Ives Serneels, kwartfinalist op het voorbije EK in Engeland. Met nog één speeldag voor de boeg hebben de Noren 25 punten. België telt 19 punten en heeft voldoende aan één punt tegen het nog puntenloze Armenië om Polen (17 ptn), dat Kosovo ontvangt, van de tweede plaats en het barrageticket te houden. Bij een gelijke stand is het onderlinge resultaat doorslaggevend. Ter herinnering, in november 2021 hakten de Flames Armenië nog met 19-0 in de pan.

Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor deze WK-editie een complex barragesysteem bedacht. Enkel de beste drie nummers twee plaatsen zich rechtstreeks voor de tweede en tevens laatste ronde van de play-offs, de overige zes teams moeten eerst nog een eerste ronde afwerken. De Red Flames staan momenteel op de derde plaats in de ranking van de nummers twee.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich meteen voor het WK. De nummer drie wacht nog een intercontinentale barrage. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.