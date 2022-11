18 matchen zonder nederlaag: Rode Duivels zijn de koningen van de voorbereidingspartij

Tegen Egypte kan België zijn onoverwinnelijke status in voorbereidingswedstrijden op een groot toernooi bevestigen.

In Koeweit stomen de Rode Duivels zich volledig klaar voor het WK, maar heeft het ook een indrukwekkende reeks te verdedigen. Sinds de opkomst van de ‘gouden generatie’ is België nog nooit verslagen in een voorbereidingswedstrijd in de dagen voorafgaand aan een belangrijk toernooi waaraan het deelnam.

Ze versloegen Luxemburg (een onofficiële wedstrijd vanwege de vele wissels), Zweden en Tunesië in 2014, en werden twee jaar later op een gelijkspel gehouden door door Finland, waarna het wel nog won van Zwitserland (1-2) en Noorwegen, een rollercoasterwedstrijd die eindigde op 3-2 met de Rode Duivels die in drie minuten een 1-2-achterstand ombogen in de zege.

Onder Roberto Martínez was er een draw tegen Portugal en daarna overwinningen tegen Egypte en Costa Rica voor het WK in 2018. Drie jaar later, aan de vooravond van EURO 2021, werd een gelijkspel tegen Griekenland gevolgd door een nipte 1-0-overwinning op Kroatië.

Resultaten die niet altijd een garantie zijn voor succes in de weken die volgen, maar die niettemin een respectabele reeks vormen: acht overwinningen en drie gelijke spelen in elf wedstrijden, met 23 gescoorde doelpunten – elf van Romelu Lukaku alleen – en slechts zeven tegen.

18 wedstrijden zonder nederlaag

Verder terug in de nationale geschiedenis, voor de dip tussen 2002 en 2014, maakten de Duivels ook hun reputatie als wereldkampioen in vriendschappelijke wedstrijden waar. De ploeg van Robert Waseige versloeg Frankrijk en Costa Rica in 2002, na een gelijkspel met Algerije, en speelde twee jaar eerder gelijk tegen Denemarken in de aanloop naar EURO 2000. Twee jaar eerder wonnen de Duivels van Paraguay en Colombia na een gelijkspel met Engeland voor het WK 1998 in Frankrijk. De laatste nederlaag van de Belgen dateert van slechts een paar dagen eerder. Tegen onze zuiderburen werd het op 27 mei 1998 0-1 voor Zinedine Zidane en co. Daarna volgden dus 18 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag in deze voorbereidinspartijen. Volgt een 19e vrijdagnamiddag tegen Egypte?