Alderweireld ligt niet wakker van kritiek op defensie: ‘Brandhout om vuur aan te wakkeren’

Toby Alderweireld sprokkelt vrijdag in het imposante Jaber Al-Ahmad International Stadium tegen Egypte zijn 124e cap als Rode Duivel, in de ranglijst aller tijden moet hij enkel ploegmaats Axel Witsel en Jan Vertonghen voor zich dulden.

De Belgische recordinternational is echter twijfelachtig met een blessure aan de kuit, ook al trainde hij donderdag wel opnieuw met de groep mee. ‘Zijn staat van dienst zegt genoeg. Het is altijd beter hem erbij te hebben’, vertelde Alderweireld donderdag tijdens een persmoment. ‘Ik ken hem natuurlijk en ik denk dat het wel goed komt. Jan is een superprof en weet wat hij kan met zijn lichaam en wat niet. Maar er zitten nog verdedigers in de selectie en zij hebben ook al laten zien dat ze verdienen om erbij te zijn.’

De steeds ouder wordende Belgische achterlijn kan steeds minder vaak de nul houden en dat levert kritiek op. ‘Voor ons is dat brandhout om het vuur aan te wakkeren. Het gaat altijd maar over de defensie. Nochtans stonden we er in de belangrijke wedstrijden wel: Brazilië, Portugal, noem maar op. Het is aan ons om op het veld te antwoorden. We hebben ook Thibaut Courtois achter ons staan en dat werkt toch geruststellend. Hij laat zien dat hij de beste doelman ter wereld is.’