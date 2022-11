Hij is een van de revelaties dit seizoen in de Premier League en mag zich nu ook opmaken voor zijn eerste WK met de Rode Duivels. Een gesprek met Amadou Onana.

Op de winstkansen van de Rode Duivels op het WK in Qatar zal niemand veel geld durven in te zetten. Wat is jouw boodschap voor de pessimisten?

Amadou Onana: ‘Dat ik ongelooflijk veel zin heb om hun ongelijk te bewijzen. Als ik mee naar Qatar ga, dan zal dat met een grote vastberadenheid zijn. Ik ga erheen om wereldkampioen te worden, of in ieder geval om het net zo goed te doen als de Rode Duivels in 2018. Lukt dat niet, dan zal ik zwaar teleurgesteld zijn. Eigenlijk laat het me koud als de mensen in België niet meer in ons geloven. Ik geloof wél in ons team.

‘Objectief gezien beschikken we over een geweldige ploeg, op papier zelfs een van de beste ter wereld. Ik ben daarvan overtuigd omdat ik het geluk heb om met hen te voetballen. Jongens als Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard zijn echte machines. Ik wil niets horen over leeftijd, ik praat over hun winnaarsmentaliteit. Het zijn bovendien echte klasbakken die op dit WK kunnen schitteren. De negatieve sfeer in België begrijp ik niet zo goed. We zitten in een fase waarin twee sterke generaties samenkomen. We mogen geen enkele van onze tegenstanders in de poulefase onderschatten, maar wij zijn België: wij moeten niemand vrezen.’

Wij hebben nochtans de indruk dat de eerste echte afspraak voor jouw generatie eraan komt na het WK, te beginnen met de kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2024. Voel jij je klaar om het voortouw te nemen bij de Rode Duivels van de toekomst?

Onana: ‘Het wordt allesbehalve evident om het even goed te doen als de huidige generatie, maar we zullen ons honderd procent inzetten. De mensen in België genieten er beter van dat de bovengenoemde spelers uitkomen voor ons land. Hoe het nadien gaat, zien we dan wel. Ik kan hen wel al verzekeren dat er enkele uitzonderlijke talenten zullen opstaan. Ik denk dat we met Youri (Tielemans, nvdr) de ideale leider zullen krijgen. Achter hem heb je Albert (Sambi Lokonga, nvdr), maar ook Loïs (Openda, nvdr), Arthur (Theate, nvdr), Yari (Verschaeren, nvdr), Mike (Trésor, nvdr), Largie (Ramazani, nvdr), Orel (Mangala, nvdr) en ga zo maar door. Geloof me vrij: we belanden niet in de woestijn, verre van.’

