Roberto Martinez neemt afscheid: ‘Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van België’

Nadat de Rode Duivels eruit lagen op het WK maakte Roberto Martínez zijn afscheid bij de nationale ploeg bekend.

Het was met waterige ogen en een krop in de keel dat de bondscoach het antwoord gaf op de onvermijdelijke vraag. Onverwacht, want even voordien had hij voor de camera’s nog ontwijkend geantwoord op dezelfde vraag over een eventueel afscheid.

Na het laatste fluitsignaal viel Martinez zijn spelers in de armen. ‘Dat was een emotioneel moment, zoals je wel kan inbeelden. Nu kan ik niet voortdoen, sorry. Ik ben een man die graag iets opbouwt. Zo ben ik hier ook begonnen, om op te bouwen richting het WK van 2018. We finishten in Rusland met brons en nadien voelde ik toch de drang om te proberen dat nog eens over te doen’, aldus Martinez. ‘Ik ben zo trots op deze spelers, samen hebben we een nalatenschap opgebouwd. Toen ik hier aankwam, was Jan Ceulemans nog recordinternational. Nu hebben we bijna acht spelers met meer dan honderd caps. We hebben andere standaarden gezet. Amadou Onana is op korte tijd zowat basisspeler geworden, jongens als Youri Tielemans en Zeno Debast zijn allemaal nog aan het groeien. Het waren schitterende jaren. We hebben hier alles gedaan wat je normaal gezien bij een club doet, maar in dit geval dan bij een nationale ploeg. Daar mag je ook trots op zijn. De echte fans zullen dat wel appreciëren. Voor mij is de tijd aangebroken om te aanvaarden dat dit mijn laatste wedstrijd was.’

Martinez heeft de beslissing kort voor de afreis naar Qatar genomen. Toen waren er nochtans mediaberichten omtrent een eventuele contractverlenging. ‘Mijn situatie was erg duidelijk: ook als we wereldkampioen waren geworden, zou dit mijn laatste toernooi geweest zijn. Dat stond al voor dit WK vast. Ik wil werken op de lange termijn. Ik wil loyaal zijn en de job afmaken. Dit is dan ook geen ontslag, maar wel een afscheid, want mijn contract is afgelopen.’

‘Immense erfenis nagelaten’

Peter Bossaert, CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), heeft donderdag in een persbericht gereageerd op het afscheid van de bondscoach. ‘Met zijn team heeft Roberto een immense erfenis nagelaten voor de volgende Belgische voetbalgeneraties’, stelt Bossaert.

“We bedanken Roberto Martinez voor al wat hij bereikt heeft met deze Gouden Generatie, als coach en als technisch directeur: vier opeenvolgende jaren nummer één op de FIFA-ranking, een bronzen medaille op het WK van 2018, kwalificatie voor het EK en de Final Four van de Nations League in 2021 en voor het WK van 2022”, aldus Peter Bossaert. “Met zijn team heeft Roberto een immense erfenis nagelaten voor de volgende Belgische voetbalgeneraties. Niet alleen door het invoeren van een moderne structuur inzake analyse, opleiding en scouting, maar ook door de aanzet te geven tot de voorbereiding van de volgende stap in de carrière van de spelers die coach willen worden. Maar ook zijn bijdrage aan het uitbouwen van het gloednieuwe en hypermoderne voetbalcentrum in Tubeke was enorm.”

“Last but not least bedanken we hem voor de familiale sfeer die hij bij ons binnenbracht en voor het feit dat hij een groot ambassadeur voor het Belgisch voetbal was. De hele staf van de KBVB zal hem erg missen. Wij wensen Roberto Martinez veel succes in de toekomst”, besluit Bossaert.

Komende maandag organiseert de KBVB een persconferentie. Dan zal Peter Bossaert de pers te woord staan.