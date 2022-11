Castagne benadrukt: ‘Groepsgesprek was geen crisisoverleg’

Na de heisa de voorbije dagen omtrent dubieuze berichtgeving in buitenlandse media, staken de Rode Duivels de koppen bij elkaar in een groepsgesprek. Vanwege het magere spel en de povere resultaten waren er immers wel frustraties in de groep geslopen.

‘Dat gesprek was een goed idee, om alles eens in de groep te gooien’, bekende Timothy Castagne woensdag tijdens het persmoment. ‘Een crisisoverleg was het echter niet: er waren geen beledigingen, het liep nooit uit de hand. Er werd vooral gekeken naar wat er fout is gelopen en hoe we kunnen verbeteren. Die ideeën zijn er en dat zien we al op training.

‘Laat ons op het veld antwoorden op de kritiek. We hebben ons daardoor laten raken en dat was fout. De mensen zeiden dat we geen Gouden Generatie waren en daardoor zakte het vertrouwen, al zeker in vergelijking met vier jaar geleden. Het belangrijkste is dat de ploeg in zichzelf gelooft en op dat vlak was die meeting belangrijk.’

De Rode Duivels leven op hoop in Qatar. Hoop op eendracht, hoop op beterschap tegen Kroatië, op papier de sterkste tegenstander in deze groep. ‘In de vorige wedstrijden voelden we de druk om te presteren net iets te veel. We moeten onze kwaliteiten herontdekken, onszelf amuseren op het veld. Dan presteren we ook beter. Ik ben ervan overtuigd dat we tegen de Kroaten kunnen winnen, want ik ken de kwaliteiten van dit team. Ik weet waartoe wij in staat zijn. Te bewijzen hebben we onszelf niet meer. Deze match willen we winnen voor onszelf en ons land.

‘Wat meer eendracht mag er wel zijn. We stonden niet verenigd op het veld. Je moet vechten voor je ploegmakkers, die mentaliteit toonden we niet genoeg. We speelden vooral om niet te verliezen, in plaats van om te winnen. Ik denk dat we het nu wel begrepen hebben. Je moet niet te veel denken aan wat er gebeurt als je verliest. Als we aan de zege denken, zullen we een ander België zien. Die mindset moeten we dus veranderen. De verwachtingen zijn altijd hoog, zeker gezien de resultaten van vroeger, maar ook onder die druk moeten we kunnen leveren. Als je een grote ploeg wil zijn, moet je dat kunnen.’

Castagne mag zich opmaken voor een derde basisplaats op rij op dit WK. Het lijkt erop dat hij weer op de rechterwingback zal terechtkomen, zoals in de openingswedstrijd tegen Canada. Tegen Marokko werd hij plots overgeheveld naar de verdediging. “Ik heb nog geen idee waar ik zal staan. We weten dat nooit op voorhand. Ik heb al links en rechts gestaan, ik weet wat er van mij verwacht wordt. Of er een favoriet is? Dat valt moeilijk te zeggen. De vorm van de dag zal bepalend zijn. We weten wel dat we al tegen hen gewonnen hebben en dat we over de kwaliteiten beschikken om dat opnieuw te doen.”