Christian Benteke over zijn WK-droom: ‘De Verenigde Staten zijn niet het einde van de wereld’

Nadat hij minder en minder aan spelen toekwam bij Crystal Palace vertrok Christian Benteke naar de Amerikaanse MLS bij DC United. Eleven Sports ging hem opzoeken.

Bekijk hier de volledige reportage met de Rode Duivel (beelden: Eleven Sports).



Christian Benteke verliet afgelopen zomer zijn geliefde Premier League voor een avontuur in de MLS bij DC United. Daar kwam hij in het midden van het seizoen bij de groep en voetbalde hij al niet meer sinds 9 oktober, toen de Amerikaanse club zich niet wist te plaatsen voor de play-offs. Ziet hij daardoor zijn kansen op een WK met de Rode Duivels in rook opgaan?

‘De keuze voor DC United was echt niet met de Rode Duivels in het achterhoofd’, vertelt Benteke voor de camera’s van Eleven Sports. ‘Ik wilde echt eens voor mezelf kiezen. Bij de Rode Duivels zit ik nu 10 jaar, met goede en minder goede momenten, en ik besef in welke positie ik me bevind. Als ik de balans voor me opmaak, vind ik dat ik niet veel speelkansen heb gekregen, ook op momenten dat ik er meer verdiende.’

Heeft hij dan ook al de hoop opgegeven om deel uit te maken van de 26 Rode Duivels op het WK in november in Qatar? ‘Eigenlijk hoop ik dat er bij ben. Maar ik wil hier gewoon gelukkig zijn en alles wat er dan bij komt, is bonus. Je hebt ook spelers die in China, Qatar of Dubai speelden en ook zij kregen nog hun kansen. De VS zijn ook niet het einde van de wereld. Maar als ik er niet bij ben, zal ik er ook niet kapot van zijn.’