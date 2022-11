De Bruyne beseft ook dat het beter moet: ‘Het niveau moet omhoog’

Kevin De Bruyne staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen en dat deed hij vrijdag dan ook niet tijdens het persmoment, voorafgaand aan de training van de Rode Duivels in Abu Samra, twee dagen voor het mogelijk cruciale duel tegen Marokko op het WK in Qatar.

Tegen Canada kwamen de Belgen met de schrik vrij, na een schabouwelijke eerste helft waarin ze bijna volledig gedomineerd werden door de Noord-Amerikanen. “We beseffen zeker dat we geen topmatch gespeeld hebben en dat het niveau omhoog moet. Op die manier maken we hier geen kans. Maar we winnen wel en die drie punten zijn belangrijk. Ons niveau is nu al een tijdje lager dan hetgeen we gewend zijn en daar maak ik me soms wel wat zorgen over”, aldus KDB.

De snelheid van de verdediging, of eerder het gebrek aan, is een thema in Qatar. “Als we samen genoeg pressen, denk ik niet dat de snelheid van de verdediging een probleem zal worden. Als we dat niet doen, wordt het moeilijk voor de verdedigers en de middenvelders om het te blijven belopen. Het komt er nu op aan daarvoor een oplossing te vinden. Tegen Marokko zal het opnieuw een moeilijke wedstrijd worden. Ik ken hun spelers zowat allemaal: ze zitten allemaal bij goeie ploegen in Europese competities en tegen Kroatië hebben ze al wat laten zien. We zullen zondag beter moeten zijn en dat gaan we dan ook proberen.”

