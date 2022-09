De 4 (Duivel)uitdagingen van Roberto Martínez richting WK

Drie wedstrijden hebben we nog voor de start van het WK. Voor welke problemen moet de bondscoach nog een oplossing vinden?

Wales (donderdag), Nederland (zondag) en Egypte (18 november) zijn de drie tegenstanders die de Rode Duivels nog voor de kiezen krijgen voor ze hun WK aftrappen op woensdag 23 november tegen Canada. Voor welke hete hangijzers moet Roberto Martínez nog knopen doorhakken?

1 Een back-up voor Lukaku

Dat onze topschutter aller tijden op het WK eens een match zal moeten skippen, is niet ondenkbeeldig. In het vorige Nations Leagueluik in juni viel hij al in de eerste wedstrijd uit tegen Nederland en ook nu is hij geblesseerd.

De eeuwige tweede in de pikorde van Roberto Martínez is Michy Batshuayi, die straks 29 wordt. Van Batsman is geweten dat hij altijd een goaltje kan maken, maar net zo goed is hij Invisible Man. Chelsea raakte hem vorige mercato ook maar ternauwernood kwijt aan Fenerbahçe. Dat sleepte lang aan, dus kampt Batshuayi met een gebrek aan wedstrijdritme: hij stond in totaal nog maar 91 minuten op het veld voor zijn nieuwe club. Bovendien moet hij er opboksen tegen de vlot scorende Ecuadoraanse international Enner Valencia (ex-West Ham).

Is het dan niet aangewezen om eens voluit de kaart van de 22-jarige Loïs Openda te trekken? Die is basisspeler bij RC Lens en scoorde al vier keer in acht wedstrijden in een competitie die toch hoger aangeschreven staat dan de Turkse Süper Lig. Openda heeft bij de Duivels al mogen proeven van het grote werk, maar stond nog nooit in de startelf. Nu dan?

Loïs Openda maakte in juni zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels tegen Polen.

2 Wedstrijdritme

Hoewel dat een issue is bij verschillende Rode Duivels (Batshuayi, Dendoncker…), is dat toch vooral het geval bij Eden Hazard. Er wordt nog altijd op hem gerekend om het verschil te maken tegen een eventuele zware tegenstander in de 1/8ste of kwartfinale, maar kan hij dat nog?

Hoewel er even (gerechtvaardigde) hoop was dat hij dit seizoen bij Real Madrid eindelijk zou ontploffen, heeft hij intussen het label ‘overbodig’ gekregen bij de Koninklijke. Meer dan een derderangsrol lijkt er niet meer voor hem weggelegd in Madrid. Alleen als de volledige voorlinie van Real wordt aangereden door een bus, zal Hazard matchritme kunnen opdoen voor het WK.

Natuurlijk: klasse blijft hij hebben. En door zijn staat van dienst zal Roberto Martínez hem alle credits geven. Voorlopig heeft hij op zijn positie ook geen echte concurrent. Of het zou Jeremy Doku moeten zijn, maar die heeft na zijn knalprestatie in de kwartfinale van het EK tegen Italië meer blessures gehad dan dribbels gedaan. Een fitte Doku met matchritme in de benen heeft bij de Rode Duivels altijd zijn plek.

Bij Real Madrid is het lachen hem intussen vergaan, maar bij de Rode Duivels fleurt Eden Hazard altijd op.

3 Snelheid in de verdediging

U hebt het ongetwijfeld ook al gelezen: Roberto Martínez testte tijdens het vorige Nations Leagueluik Leander Dendoncker uit in de driemansverdediging op rechts en hij vond dat geslaagd. Dendoncker compenseerde het gebrek aan snelheid bij de ervaren rotten Alderweireld en Vertonghen. Maar de bondscoach wil nu iets anders proberen.

Axel Witsel een rij naar achteren schuiven is geen oplossing voor dat probleem. In de Madrileense derby werd pijnlijk duidelijk dat Witsel niks kon beginnen tegen de tgv’s Vinícius en Rodrygo. Alleen als de verdedigende linie laag blijft staan, is Witsel centraal achterin een optie, maar dat is bij de Rode Duivels zelden het geval. Of je zou hem moeten laten flankeren door één of twee snelle verdedigers.

De voorlopig clubloze Jason Denayer heeft snelheid. Martínez voegde hem toe aan de groep maar zei al dat hij niet zou spelen. Dus dan komen we uit bij Zeno Debast. Het achttienjarige Anderlechtproduct heeft er een indrukwekkend seizoensbegin op zitten. Wat is hij waard op internationaal niveau? Weten we dat straks? Of zou Martínez voor zijn experiment kijken naar Wout Faes en/of Brandon Mechele?

Is het straks ook effectief Deviltime voor Zeno Debast?

4 Grinta op het middenveld

Het was een conclusie na het EK 2021: we hebben geen Marco Verratti op ons middenveld. Geen Duracellkonijn dat overal tussen zit, dat je twee keer voorbij moet, dat met het mes tussen de tanden speelt. Te veel lijzige salonvoetballers, te weinig grinta.

Met de 18-jarige Romeo Lavia heeft België op dat vlak wel een aanstormend talent, maar ook Amadou Onana (21) doet het uitstekend bij Everton. In juni nam Onana al even de rol van Witsel over tegen Nederland. Lavia, er door een blessure nu niet bij, en Onana zijn alleszins twee spelers die het Belgische middenveld een elektroshock kunnen geven. De vraag is alleen: wanneer krijgen ze de kans?