Domenico Tedesco voorgesteld: ‘Voor mij bestaat jong of oud niet, het gaat om kwaliteit’

De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels sprak woensdagmiddag samen met Frank Vercauteren, de nieuwe TD van de bond, voor het eerst met de pers. ‘Bij de tandarts besliste ik dat ik de job wou.’

De Rode Duivels staan voor een nieuw tijdperk met de komst van kersvers technisch directeur Frank Vercauteren en bondscoach Domenico Tedesco. De Italiaanse Duitser ondertekende een contract bij de Belgische bond tot en met het EK van 2024 in Duitsland. In het hoofdkantoor in Tubeke werd de nieuwe man bij de nationale ploeg voorgesteld aan de Belgische pers.

Na een charmante ‘Goeiemorgen, bonjour’ begon hij zijn discours met een opvallende anekdote. ‘Ik wist dat ik de job wou toen ik bij de tandarts zat. Tijdens het wachten zag ik dat Roberto Martínez stopte bij de Rode Duivels en toen belde ik meteen mijn manager om te vragen wat ik moest doen om in de job te krijgen. Hij zag het niet meteen gebeuren omdat ik geen band had met België en enkel clubs had gecoacht. Maar nu zijn we hier.’

Wat Roberto Martínez werd aangewreven was dat hij niet wou raken aan de ploeg die brons veroverde op het WK 2018. Die verjonging wordt wel verwacht van de nieuwe bondscoach, al bleef hij daar in Tubeke nog oppervlakkig over. ‘Ik was van in het begin duidelijk over de ervaren spelers. Voor mij is er geen jong of oud, alleen spelers met de juiste kwaliteiten. We hebben trouwens ook niet veel tijd om te gaan experimenteren. Ik zal de best mogelijke ploeg opstellen. Het elftal kan dan gemiddeld 24 jaar oud zijn, maar dat kan ook 31 zijn.’

Daarvoor gaat de nieuwe bondscoach ook de Jupiler Pro League met aandacht volgen. ‘Er loopt hier erg veel talent rond. De clubs hebben in België hebben de moed om jongeren in de basis te zetten. Toch is er nog veel werk voor mij en voor ons.’

Na het teleurstellende WK nam Eden Hazard als enige international afscheid van de nationale ploeg en dat pas op zijn 32ste. Tedesco is echter niet meteen van plan de speler van Real te overtuigen om terug te keren. ‘Als een speler op pensioen gaat, denk ik dat hij daar redenen voor heeft in zijn hoofd. Ik ben nu vooral van plan om veel spelers te contacteren en veel matchen live te zien.’

© GETTY

Henry weg, Vermaelen onzeker

Tijdens de persconferentie raakte ook bekend dat Thierry Henry niet langer assistent zal zijn bij de Belgische nationale ploeg. Dat bevestigde Peter Bossaert, CEO bij de KBVB. ‘We hebben wel nog met Thierry gesproken, omdat we zijn mening waarderen en hij inzit met de toekomst van de nationale ploeg. Maar hij zal geen rol meer spelen in de staf’, aldus Bossaert. ‘We waarderen het werk dat hij geleverd heeft.’

De verwachting is dat Tedesco met Andreas Hinkel als zijn vaste T2 en keeperstrainer Max Urwantschky twee assistenten zou meebrengen naar België. Maar zij zijn nog in onderhandeling omtrent de afhandeling van hun contract bij hun vorige werkgever.

Ondertussen wordt ook nog gesproken met Thomas Vermaelen, die ook deel uitmaakte van de groep van Martinez. ‘Hij is een monument en het is onze grootste wens dat hij blijft. In welke rol is nog niet duidelijk’, verzekerde Bossaert.