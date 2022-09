Eden Hazard: game over bij Real Madrid?

Na zijn glansprestatie tegen Atlético is Rodrygo opgeklommen tot de eerste back-up van Karim Benzema. Eden Hazard is zo helemaal veroordeeld tot een derderangsrol bij de Koninklijke.

Na negenenvijftig minuten tegen RCD Mallorca had Carlo Ancelotti genoeg gezien. Hij haalde Eden Hazard bij een 1-1-stand naar de kant. Die had als valse 9 geprobeerd om de geblesseerde Karim Benzema te doen vergeten, maar dat was niet gelukt: geen goal, geen assist. Tot overmaat van ramp moest Hazard daarna vanop de bank van Real Madrid toekijken hoe zijn concurrenten Vinícius (op assist van Rodrygo) en Rodrygo daarna nog elk één keer scoorden.

In het geval van Vinícius is het woord ‘concurrent’ eigenlijk niet meer van toepassing. De Koninklijke linkerflank is al een tijdje de persoonlijke speeltuin van de 22-jarige Braziliaan: geen andere kinderen toegelaten. De naam Eden Hazard wordt bij Real niet meer in verband gebracht met zijn nochtans favoriete positie op links.

Op rechts hetzelfde verhaal. Daar volgt hij in de pikorde ná Rodrygo en Federico Valverde. De enige mogelijkheid voor Hazard om nog in het elftal te geraken, was als ‘valse 9’, orakelde Ancelotti begin dit seizoen met opgetrokken wenkbrauw. Want voor de 34-jarige Karim Benzema is er simpelweg geen vervanger in de kern van de Champions Leaguewinnaar.

De Italiaanse coach was ervan overtuigd dat op die positie een rol weggelegd lag voor Hazard. Intussen lijkt hij echter alweer van dat idee afgestapt.

Geen seconde

In de Champions Leaguewedstrijd in en tegen Celtic op 6 september gebeurde het: Karim Benzema viel na een half uur geblesseerd uit. Dé kans voor Eden Hazard bij Real Madrid. En die greep hij met beide handen: hij dartelde als een jong veulen over het veld en leverde een goal en een assist af.

Hoopgevend. Hazard leek gelanceerd in zijn nieuwe rol. Daarna volgden echter zijn 59 matige minuten tegen RCD Mallorca. In de twee daaropvolgende matchen – tegen RB Leipzig in de Champions League en tegen Atlético in La Liga – kwam onze landgenoot geen seconde meer in actie.

Volgens Ancelotti kan het gestel van Hazard geen drie wedstrijden per week aan, dus na RB Leipzig dacht de optimist nog: hij spaart hem voor de topper tegen Atlético. Maar in het Wanda Metropolitano bleek iemand anders de positie van valse 9 te bezetten…

Eden Hazard en Rodrygo op training bij Real Madrid.

Zeven kilo

‘Rodrygo is intelligent, hij loopt zich goed vrij, heeft veel kwaliteit aan de bal en hij kan op alle posities spelen. Hij is het niet gewoon om diepe spits te zijn, maar hij leert snel.’ Na de met 1-2 gewonnen Madrileense derby was Carlo Ancelotti vol lof over Rodrygo.

Sinds hij in 2019 in Madrid belandde, won Rodrygo zeven kilo aan spiermassa zonder zijn lichtvoetigheid en snelheid te verliezen. Die stevigheid is een troef wanneer hij op de plaats van de potige Benzema speelt. ‘Het is onmogelijk om Benzema te vervangen, maar ik probeer het. En ik denk dat ik het goed doe’, besloot Rodrygo na de match op Atlético.

Dat lijkt ook Ancelotti te denken en je kan hem geen ongelijk geven. De 21-jarige Braziliaan is dynamischer en agressiever in zijn acties, terwijl onze landgenoot vaker de veilige optie verkiest om een combinatie met een ploegmaat op te zetten. In die zin is Hazard voorspelbaarder voor verdedigers.

Haal je er dan nog de recente stats bij, dan verbleekt de Rode Duivel helemaal tegenover de Braziliaan. Rodrygo zit dit seizoen al aan 3 goals en 2 assists tegenover 1 doelpunt en 1 assist voor Hazard. Vorig seizoen waren het vaak de late goals van Rodrygo die Real Madrid op mirakelkoers hielden in de Champions League. In totaal scoorde hij 9 keer en gaf hij 10 assists. En Hazard? Die kwam aan één schamel doelpuntje en twee assists.

En zo lijkt onze landgenoot helemaal buitenspel te staan bij de Koninklijke.