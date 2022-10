Eden Hazard kijkt vooruit naar WK: “Op het veld bewijzen dat ik nog op mijn best ben”

Eden Hazard leeft ondanks een nieuw kwakkelseizoen bij Real Madrid met vertrouwen toe naar de wereldbeker in Qatar. De 31-jarige aanvoerder van de Rode Duivels is vastbesloten te bewijzen dat hij zijn beste vorm nog kan terugvinden, zo benadrukt hij in een gesprek met de wereldvoetbalbond FIFA.

“Het is een beetje lastig geweest. Ik had wat blessures en in mijn hoofd speelden er wat twijfels en zo van die dingen”, blikt hij terug op de voorbije maanden, waarin hij amper 215 speelminuten verzamelde in het shirt van Real. “Maar nu is alles weer normaal. Het enige waar ik naar uitkijk, is op het veld kunnen bewijzen dat ik nog altijd op mijn best ben. Meer kan ik er niet over zeggen.”

In 2018 leidde een ijzersterke Eden Hazard de Rode Duivels naar brons in Rusland. Op de vraag welke Hazard de supporters mogen verwachten in Qatar, zegt hij: “Ik moet de lat hoog leggen. Ik ga proberen beter te doen dan in 2018. Het wordt lastig want toen was het al redelijk goed. Ik heb het geluk aanvoerder te zijn van een goeie ploeg en een groot voetballand, en we zijn het aan onszelf verplicht om hoge verwachtingen te hebben.” België treft in de groepsfase Canada, Marokko en vicewereldkampioen Kroatië.

Hazard weet dat er geen cadeaus zullen worden uitgedeeld. “Iedereen kent Kroatië, ze hebben enkele ongelofelijke spelers. Ik heb het geluk elke dag met Luka Modric, hun aanvoerder, samen te spelen. Er valt weinig over hem te zeggen dat nog niet gezegd is. Ze hebben een getalenteerde ploeg en daarom haalden ze vier jaar geleden de finale”, zegt Hazard. “Canada en Marokko kennen we niet zo goed, maar we zullen tijd krijgen om hen te leren kennen. Ze hebben heel goede spelers, Marokko heeft Hakimi, wat bewijst dat ze ook veel potentieel hebben. Bij Canada zijn er ook getalenteerde spelers zoals Jonathan David. Die hou ik in het oog omdat hij bij Lille, een van mijn ex-clubs, speelt. Het is altijd prettig tegen teams van een ander continent te spelen. Dat is het mooie van een WK.”

Hazard vindt overigens niet dat de Rode Duivels de bijnaam “Gouden Generatie” verdienen. Daarvoor moeten ze eerst een prijs pakken, onderstreept hij. “We zullen het verdienen als we iets winnen. Uiteraard is dit een ongelofelijke generatie, maar we hebben nog niets gewonnen. Als we als bijnaam echt de ‘Gouden Generatie’ willen, dan is dat het ene ding wat we moeten doen.”