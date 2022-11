Een ongeziene onmondigheid en het einde van een tijdperk: België-Marokko in 5 cijfers

Voor het eerst sinds erg lang verloren de Rode Duivels nog eens een wedstrijd in de groepsfase. Een terugblik op de nederlaag tegen Marokko in vijf cijfers.

24

Zoveel wedstrijden speelde Thibaut Courtois na de match tegen Marokko op een eindtoernooi van een WK of EK. Daarmee nam hij het record van Jan Ceulemans over die op 23 partijen eindigde.

Helaas voor de octopus van Real werd het ook zijn tweede nederlaag in de groepsfase, na de misser tegen Italië op het EK in Frankrijk in 2016. De andere nederlagen waren tegen Argentinië (1-0) in de kwartfinale van het WK 2014, de Welshe ontgoocheling van 2016, de nederlaag tegen Frankrijk in 2018 en die tegen Italië in 2021.

In 24 duels tussen de palen behaalde Courtois ook een record van 13 clean sheets en 18 tegendoelpunten. Bovendien maakte hij een wereldsave op het schot van Neymar in de slotseconden van de kwartfinale van het WK 2018 in Rusland.

28

Zoveel jaar geleden leden de Rode Duivels een laatste nederlaag in de groepsfase van een WK. Toen was Saeed Al-Owairan de boeman bij Saudi-Arabië op de Wereldbeker in de VS in 1994. Een wedstrijd die op dat moment voor niets telde, want na hun successen tegen Marokko en Nederland hadden de troepen van Paul van Himst zich al geplaatst voor de 1/8 finales, in tegenstelling tot deze zondag.

Sindsdien hebben de Rode Duivels niet meer verloren in de eerste ronde. De eerste groepswedstrijd zonder winst was in 2002, toen ze op een gelijkspel bleven steken tegen Tunesië (1-1). Daarvoor hadden de Belgen alle vier hun vorige wedstrijden verloren. Tegen Japan, ook in 2002, en drie keer in de groepsduels van de editie 1998, waar we gelijkspeelden tegen Nederland, Mexico en Zuid-Korea. Uiteindelijk waren de Belgen 13 wedstrijden ongeslagen in de poulefase.

© getty

8

Zoveel wedstrijden groepswedstrijden na elkaar wisten de Duivels te scoren totdat de Marokkaanse verdediging de Belgen met lege handen achterliet. Je moet teruggaan tot de wedstrijd tegen Italië op Euro 2016 om een wedstrijd te vinden zonder een doelpunt van de Rode Duivels in de groepsfase van een groot toernooi.

In totaal zijn er sinds 2014 vijf doelpuntloze ontmoetingen geweest voor de Rode Duivels in een eindtoernooi: de VS (extra tijd winst) en Argentinië in Brazilië, Italië in 2016, Frankrijk in 2018 en Marokko dit jaar.

7

Het aantal Belgische nederlagen in de laatste 19 wedstrijden. Dat is evenveel als in de 74 voorgaande wedstrijden, waarin de Rode Duivels 57 keer wonnen en 10 keer keer gelijkspeelden. Het symbool van het einde van een tijdperk?

© GETTY

2

In zoveel wedstrijden op dit WK scoorden de Belgen in totaal slechts één keer. De Rode Duivels hadden al heel lang niet zo’n aanvallende stilte gekend. Alleen in 1930, tijdens de allereerste editie van het WK in Uruguay, deed onze nationale ploeg het slechter door geen enkel doelpunt te maken. In Rusland vier jaar geleden stonden onze Duivels na twee wedstrijden al op zeven treffers.

Lees ook: