Een record voor Martínez en niet zo oude Duivels: België-Canada in enkele opvallende cijfers

De kop is eraf, onze Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd op dit WK gewonnen. Een terugblik in enkele opvallende statistieken.

8

Het aantal zeges van de Rode Duivels op een rij in WK-groepswedstrijden. We zouden het haast over het hoofd zien in al het pessimisme rond de match, maar dat is wel degelijk een record. België is het tweede land dat acht opeenvolgende WK-groepswedstrijden wint na Brazilië. De Goddelijke Kanaries wisten dit al te doen van 1986 tot 1994 en van 2002 tot 2010.

Het is een reeks die vreemd genoeg teruggaat tot het WK 2002 toen de Belgen wonnen van Rusland. Daarna herinnert u zoch nog wel de nerveuze partij tegen de Algerijnen en de ontbolstering van Divock Origi tegen Rusland in Brazilië of de ondankbare goal van Adnan Januzaj tegen Engeland in Rusland. Kunnen de Belgen nu voor een perfecte 9/9 of zelfs 10/10 gaan?

7

Het aantal zeges van Roberto Martínez op het WK voetbal. Daar zitten vier groepswedstrijden in met de wedstrijden tegen Panama, Tunesië en Engeland en nu ook Canada, aangevuld met nog overwinningen tegen Japan, Brazilië en opnieuw Engeland in de knock-outfase van het vorige WK in Rusland. Slechts één nederlaag leed de Spanjaard met de Rode Duivels op een Wereldbeker: de pijnlijke halve finale tegen Frankrijk.

Zeven WK-zeges, het is een record voor een Belgische bondscoach. Voor de match tegen Canada was dat nog in handen van Guy Thys met zes overwinningen tussen 1982 en 1990. Hij had er wel 16 partijen voor nodig, Martínez doet het met de helft minder.

22

Zoveel schoten kregen de Belgen tegen in de wedstrijd en paradoxaal genoeg pakte onze Belgische defensie nog maar voor de derde keer dit jaar een clean sheet. Dat was grotendeels te wijten aan de inefficiëntie van de Canadezen, die duidelijk beter kunnen lopen dan schieten. Van dat aantal schoten waren er namelijk maar 3 op doel.

De laatste keer dat de Belgen zoveel schoten tegen kregen, was al geleden van juni 1998 met het WK iun Frankrijk, toen een Derby der Lage Landen top het programma stond als opener van het toernooi. En ook toen hielden de Belgen hun netten schoon.

1

Zoveel penalty’s redde een Belgische doelman binnen de reguliere tijd sinds het 1966 en het begin van de Opta-statistieken. Die eer was gisteravond weggelegd voor de beste doelman ter wereld Thibaut Courtois die de Belgen in de match hield door de strafschop van Alphonso Davies te stoppen. Lang werd gezegd dat hij geen penaltystopper was, maar in feite heeft hij 6 van zijn laatste 15 strafschoppen gered.

30

Zoveel jaar en 181 dagen bedroeg de gemiddelde leeftijd van de Rode Duivels tegen Canada. Op dit WK was nog geen enkele ploeg ouder dan onze Belgen. Maar het is nog niet de oudste in de geschiedenis van ons voetbal. Tegen Mexico op 20 juni 1998 stelde Georges Leekens een team samen met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar en 301 dagen.

7

Het aantal balcontacten van de Belgen op de helft van Canada tijdens het eerste kwartier van de wedstrijd. Met het trio De Bruyne, Batshuayi en Hazard vooral op de eigen helft zagen de Rode Duivels alle kleuren van een regenboog.

