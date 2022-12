Imke Courtois had voor Sport/Voetbalmagazine het eerste grote interview met Roberto Martínez na het WK. Een voorsmaakje.

Wat is er misgegaan in Qatar?

Roberto Martínez: ‘We hadden een fantastische staf op alle domeinen. We hadden de ervaring van de wereldbeker in 2018. We hadden een fantastische mix van spelers. Sommigen speelden hun derde wereldbeker, anderen hun tweede. De ingrediënten van het team en de omkadering waren heel goed. Maar we wisten van de vorige wereldbeker dat je de eerste drie wedstrijden nodig hebt om op niveau te komen.

‘Het was een heel uitzonderlijk tornooi. Normaal heb je nog enkele voorbereidingswedstrijden. Nu moesten we na vijf dagen onze eerste wedstrijd spelen. We waren onszelf niet. We waren op zoek naar de beste versie van onszelf. De spelers wilden zo graag winnen, maar ze hadden te veel schrik om te verliezen. Dat is misschien wel een gevolg als je drie tornooien hebt gespeeld. De verantwoordelijkheid wordt groot. We hebben geen plezier beleefd de eerste twee wedstrijden vanwege de druk, de verantwoordelijkheid en de verwachtingen. Eindigen op een sportief dieptepunt is geen pretje.’

Terwijl jullie zoveel ervaring hebben. Dat is toch vreemd?

Martínez: ‘In 2018 had ik het gevoel dat we klaar waren voor het tornooi begon. Dit keer had ik dat gevoel pas twee dagen voor de laatste match tegen Kroatië.’

Wat zou je nog veranderen als dat zou kunnen?

Martínez: ‘Als ik iets kon veranderen, dan had ik de eerste match punten willen verliezen tegen Canada. Dat had het proces kunnen versnellen.’

Omdat het de groep had kunnen wakker schudden?

Martínez: ‘Ja, net zoals het effect na de match tegen Marokko. Je krijgt altijd verschillende manieren van groeien als je iets nieuws meemaakt. In de vorige tornooien wonnen we vier of vijf keer op rij. Verliezen in de groepsfase met twee doelpunten verschil zoals tegen Marokko, dat was ons nog nooit overkomen.’

