Hazard: ‘Met een goede Eden kunnen we wereldkampioen worden’

Eden Hazard leverde in het eerste groepsduel tegen Canada zijn beste zestig minuten sinds lang af in het nationale shirt. Het doet dromen van meer en ook de speler ziet voor zichzelf nog een belangrijke rol weggelegd op het WK in Qatar.

‘Met de beste Eden kunnen we wereldkampioen worden’, vertelde Hazard zaterdag onomwonden tijdens het persmoment. ‘Ben ik minder goed, dan zal het moeilijker worden. Maar ik voel me goed. Ik ben tevreden over mijn uur tegen Canada. Tegen Egypte was het niet goed en dan weet je dat er kritiek komt. Zo is het en zo zal het altijd zijn. Nu komt Marokko er aan. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter ik zal zijn.’

Hazard maakt zich niet meteen zorgen over het magere spel in de eerste helft tegen de pijlsnelle Canadezen. ‘Zo’n eerste wedstrijd is altijd moeilijk, dat was ook zo in Rusland en Brazilië. Er komt stress bij kijken en je wil vooral niet verliezen. Bezorgd ben ik dus niet. We moeten de bal naar Kevin De Bruyne of Youri Tielemans krijgen, want zij vinden snel de ruimte en kunnen voor gevaar zorgen. Die risicovolle pass durfden we in de eerste wedstrijd niet geven. Nu mogen we geen schrik meer hebben. Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat we alleen maar beter kunnen als ploeg. Het klopt dat we vier jaar geleden in Rusland meer kans hadden om wereldkampioen te worden. Nu hebben we echter meer ervaring, de beste doelman en een van de beste middenvelders ter wereld. Dat is een compleet team.’