Het avontuur zit erop: Rode Duivels uitgeschakeld na 0-0 tegen Kroatië

De Rode Duivels konden het tij niet meer keren tegen Kroatië. De wedstrijd die gewonnen moest worden, eindigde op een teleurstellende 0-0. En zo is het avontuur van de Belgen op dit WK al erg snel voorbij.

Vooral in de tweede helft hadden de Belgen voldoende scoringsmogelijkheden in het duel tussen de nummers twee en drie van het vorige WK. De Belgen speelden in het Ahmed bin Ali-stadion hun beste wedstrijd van het toernooi, maar konden voor het tweede duel op rij niet scoren. De ingevallen Romelu Lukaku kwam enkele keren dicht bij de treffer, maar had het geluk niet aan zijn zijde.

Alsof de opstelling nog niet verrassend genoeg was, volgde de volgende ‘surprise van de chef’ bij de posities op het veld, vlak voor de aftrap. Daaruit bleek dat er gekozen was voor een zuivere viermansverdediging, met daarin naast Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, ook Thomas Meunier (rechts) en Timothy Castagne (links). Leander Dendoncker kwam zo mee op het driemansmiddenveld te staan, naast Axel Witsel en Yannick Carrasco. Aanvoerder Kevin De Bruyne (rechts) stond samen met Dries Mertens (links) in de pockets, Leandro Trossard was de valse 9 van dienst. Een viermansverdediging dus, zo deden we het ook tegen Brazilië in de kwartfinales van het WK 2018 in Rusland.

Het leverde meteen twee prikken van de Kroaten op, bij de derde kropen de Belgen nog maar eens door het oog van de naald. Bij een vrije trap van Luka Modric haalde Yannick Carrasco Andrej Kramaric onderuit, de Engelse ref Anthony Taylor aarzelde niet om het leer op de stip te leggen. Uiteindelijk kwam de VAR tussenbeide na eerder buitenspel. Carrasco veroorzaakte ook in de Belgische WK-opener tegen Canada al een strafschop, toen was Thibaut Courtois de redder van dienst.

De Belgen konden daar voor de pauze een mooi uitgespeelde counter tegenover stellen. KDB bereikte na een lange ren de mee opgerukte Dries Mertens maar die krulde het leer enkele meters boven de winkelhaak. Met de rust in zicht kwam Mertens een voetje tekort om een lage voorzet van Dendoncker in doel te schuiven. Het waren uitgespeelde kansen en die hadden we dit toernooi van de Belgen nog niet veel gezien.

Bij de rust mocht Mertens vervolgens in de kleedkamer blijven voor Romelu Lukaku, op wiens schouders de hoop van de natie rustte. Met een kopbal stak Rom meteen de neus aan het venster, maar aan de overzijde moest Thibaut Courtois tot twee keer toe de meubelen redden. Uit het niets was de beste kans echter voor de Duivels. Carrasco vond Livakovic op zijn weg, Lukaku trapte de rebound op de binnenkant van de paal, veel dichter bij een treffer kan je niet komen.

De veelal gesloten wedstrijd was een rollercoaster geworden, waarbij het wagentje naar beide kanten kon rollen. De Kroaten speculeerden steeds meer op het gelijkspel, de Belgen trokken alle registers open, met de inbreng van Tielemans, Thorgan Hazard en Doku. Kansen volgden nog – vooral dan voor Lukaku – en enkel met heel wat geluk bleven de Kroaten overeind.

