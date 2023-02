‘Het spel van Domenico Tedesco past goed bij de identiteit van de Rode Duivels’

Onze journalist Guillaume Gautier nam het voetbal van Domenico Tedesco onder de loep. Hij antwoordt op drie vragen over de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

1. Men stelt Tedesco vaak voor als een laptoptrainer, maar is hij dat ook echt?

Gautier: ‘Hij is een moderne trainer, die rekening houdt met alle data die hij ter beschikking heeft om zijn matchen voor te bereiden. Betekent dat dat hij het vaak pejoratief gebruikte etiket ‘datacoach’ moet krijgen? Dat denk ik niet. Tedesco kiest zijn basiself of zijn tactiek niet door op een paar toetsen op zijn klavier te drukken. Natuurlijk gebruikt hij zoveel mogelijk informatie om zijn werk een objectieve basis mee te geven, zoals de meeste trainers van de nieuwe generatie doen.’

‘Het gebruik van data in het hedendaagse voetbal in vraag stellen, is trouwens absurd. De grootste clubs ter wereld analyseren elke dag data. Alle goeie trainers zjin tegenwoordig laptopcoaches. Als ze het niet zelf zijn, hebben ze wel iemand in hun staf die ermee bezig is.’

2. Tedesco werkte bij Schalke 04, Spartak Moskou en RB Leipzig. Zijn er gelijkenissen in de manier waarop hij die teams liet voetballen?

Gautier: ‘Toen hij coach was bij Leipzig, heeft hij zelf gezegd dat je je als trainer moet aanpassen aan de spelers die je ter beschikking krijgt. Daarom is hij ook van een zeer fysiek voetbal bij Schalke 04 overgeschakeld op combinatievoetbal, gebaseerd op balbezit, bij Spartak Moskou, bijvoorbeeld. Bij Leipzig hij heeft de zeer energieke principes van de Red Bullschool een beetje aan de kant geschoven en heeft hij een voetbal geïntroduceerd dat dicht stond bij wat Julian Nagelsmann bij de club gedaan had: minder hoge pressing en geduldiger en gestructureerder balbezit.’

‘Zijn er gelijkenissen in de manier waarop hij die drie teams aangestuurd heeft? Dan onthoud ik vooral het frequente gebruik van een driemansverdediging, het goed in stelling brengen van zijn sleutelspelers, zijn defensieve nauwgezetheid die nauw aansluit bij de Italiaanse school; en de manier waarop hij matchen leest net vóór maar ook na de aftrap. Het mooiste voorbeeld van dat laatste is ongetwijfeld de wedstrijd van zijn Schalke tegen het Hoffenheim van Nagelsmann. Daarin verandert hij drie keer van systeem – van een 4-4-2 over een 3-4-3 tot een 5-2-1-2 – om te reageren op de aanpassingen van zijn tegenstander en de match met 2-1 te winnen.’

‘Op dat vlak is hij een beetje een kameleon, voor wie het belangrijk is dat zijn ploeg in staat is om zich aan alle scenario’s aan te passen. Hij is minder extreem in zijn ideeën dan de coaches van de Red Bullschool. Voor hem is stijl iets waarover je discussieert en onderhandelt. Dat past goed bij de identiteit van onze nationale ploeg, die niet staat voor één bepaalde manier van spelen. De bedoeling van Tedesco is altijd om een plan te vinden dat de kansen op winst verhoogt. Hij is dus erg pragmatisch.’

Kevin De Bruyne terug laten renderen wordt de belangrijkste taak voor Tedesco © GETTY

3. Wat zijn de grootste uitdagingen die hem wachten bij de Rode Duivels?

Gautier: ‘Doen met Kevin De Bruyne wat hij eerder deed met Christopher Nkunku bij Leipzig en Leon Goretzka bij Schalke: de belangrijkste speler zo goed mogelijk omringen en in stelling brengen op het veld. Dat in combinatie met een goed evenwicht vinden tussen een interessante nieuwe generatie en enkele anciens die nog een hoger niveau hebben dan de vervangers op hun positie.’

‘Het zal geen gemakkelijke oefening zijn, maar hij kan zich baseren op wat Roberto Martínez heeft neergezet in balbezit. Het zal vooral zaak zijn om het spel zonder bal verder te ontwikkelen, want we hebben in Qatar gezien dat dat nog een enorme bouwwerf is.’

